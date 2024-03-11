Ordulu 4 çocuk, 29 torun sahibi Hüseyin Aydoğan, 100 yaşını geride bıraktı, sürpriz doğum günü ile mutlu oldu
ORDU - Ordu'da yaşayan 4 çocuk babası ve 29 torun sahibi Hüseyin Aydoğan, 100 yaşına doğum günü pastası keserek girdi.
Perşembe ilçesine bağlı Boğazcık Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Aydoğan'a 100 yaşına girmesi nedeniyle çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı. Aydoğan mahalle sakinlerinin de katıldığı doğum gününde kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi. 100'üncü yaşında kendisini yalnız bırakmayan çocukları, torunları ve komşularına teşekkür eden Hüseyin Aydoğan, çok mutlu olduğunu ve böyle bir kutlama beklemediğini söyledi.
"Hiçbir sağlık problemim, çok mutlu oldum"
Hiçbir sağlık probleminin olmadığına değinen ve sürpriz doğum günü kutlaması ile mutlu olduğunu söyleyen Aydoğan, "Hiçbir ağrım yerim yok. Şu anda vücudumdan şikayetçi değilim. Aklımdan, fikrimden, yürümekten çok şükürler olsun. Sıhhatim çok iyi şu anda. Görüyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Bugünkü gibi halihazır hayatımda böyle neşeli gün görmedim desem yerinde. Sağ olsunlar, hepsi beraber, Allah hayırlı uzun ömür versin hepsine. Çok şükürler olsun. Bugünlere, 100 yaşına geldik. Babam 30 yaşında öldü, biz bu kadar yaşadık. Çok şükürler olsun" diye konuştu.
"İnşallah babamın yaşını ben de görürüm"
Aydoğan'ın en büyük kızı Şükran Altınsoy, "İnşallah ben de babamın yaşlarını görürüm, şuan 85 yaşındayım. Babamın 2 kızı, 2 de oğlu var. En büyükleri de benim" ifadelerine yer verdi.
Hüseyin dedenin en küçük çocuğu olan Ülker Aydoğan (66), "Babamız 100 yaşını doldurduğu için böyle bir organizasyon yapmak istedik. İnşallah daha nice yıllar görür. Babamın hep düzgün bir hayatı oldu, doğal beslendi, kötü alışkanlıkları olmadı" şeklinde konuştu.
Meral Şahin isimli en büyük torunu, dedesiyle gurur duyduğunu belirterek, mutlu olduklarını söyledi. En küçük torun Yunus Aydoğan (10), dedesinin 100 yaşında ve sağlıklı olduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › Ordulu 4 çocuk, 29 torun sahibi Hüseyin Aydoğan, 100 yaşını geride bıraktı, sürpriz doğum günü ile mutlu oldu - Son Dakika
Kahramanmaraş'ın simge camilerinden olan Abdülhamit Han Camii, Ramazan ayında görkemli bir atmosfere sahip oluyor. Kentin en büyük camisi olan ve Türkiye'nin 4. büyük camisi olan Abdülhamit Han Camii, her yıl Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Teravih namazları için camiye gelen vatandaşlar, ibadetlerini burada gerçekleştiriyor ve iftarlarını da cami çevresinde açıyor.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Gaziantep FK, 9. dakikada Sorescu'nun golüyle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir vatandaş traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın Paşa isimli köpeği ise sahibinin başından bir an olsun bile ayrılmadı. Olay yerinde hayatını kaybeden Kulyever'in Paşa isimli köpeği ise sahibinin başında havlayarak bekleyip, başından ayrılmadı.
Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 160 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile Belediye Başkanı Bayram Çelik, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı. İftar saatine yakın konser veren bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi. Yılın ilk iftarında 1,5 asırdır kullanılan ramazan topunu ise Doruk ve Çelik ateşledi. Vali Doruk, Amasya'nın ramazan geleneklerini yaşatan bir şehir olduğunu belirtti ve Amasya'nın önemli Türk ve İslam şehri olduğunu vurguladı. Başkan Çelik ise bandomuzun ramazanda Amasya'ya renk kattığını ve birlik ve beraberlik duygularını artırdığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki iftar programında şehit yakınları ve gazilerin millete emanet olduğunu belirterek, onların her meselesinde yanlarında olmanın ve gönüllerini hoş etmenin boynunun borcu olduğunu söyledi. Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin güçlü bir devlet olmanın önemine vurgu yaparak, savunma sanayine yapılan yatırımlarla Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdiklerini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Sorescu'nun golüyle Gaziantep FK öne geçti.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmalarıyla maç için hazırlık yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programında bir araya gelerek, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin çabalarının hiç bitmeyeceğini belirtti. Erdoğan, milletin kazanımlarına ve geleceğine sahip çıkmanın önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü bir devlet olmasının vatan topraklarını korumanın ve güvenle yaşamanın yolunun olduğunu ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüsünün şarampole devrilmesiyle 16 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri olay yerine intikal etti ve yaralıların durumu yakından takip ediliyor. Kazayla ilgili inceleme ve diğer işlemler hızla başlatıldı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Ramazan ayı nedeniyle ziyaret saatlerinde değişikliğe gitti. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ziyaret saatlerinin 20:00 ile 22:00 olarak düzenlendiği belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?