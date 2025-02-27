Orduzu Göleti Buzla Kaplandı - Son Dakika
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Orduzu Göleti Buzla Kaplandı

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Malatya'da soğuk hava nedeniyle Orduzu Göleti'nin bazı bölümleri buzla örtüldü.

27.02.2025 11:29
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Orduzu Göleti buz tuttu

MALATYA - Malatya'da, soğuk hava nedeniyle Orduzu Göleti'nin bazı bölümlerinin yüzeyi buzla kaplandı.

Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'ndeki Orduzu Göleti soğuk havanın etkisiyle farklı bir manzaraya büründü. Gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bölgede, soğuk havanın etkisiyle Orduzu Göleti'nin bazı bölümlerinin yüzeyinin buzla kaplandığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Orduzu Göleti Buzla Kaplandı - Son Dakika

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