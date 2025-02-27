Orduzu Göleti Buzla Kaplandı

Orduzu Göleti buz tuttu
MALATYA - Malatya'da, soğuk hava nedeniyle Orduzu Göleti'nin bazı bölümlerinin yüzeyi buzla kaplandı.
Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'ndeki Orduzu Göleti soğuk havanın etkisiyle farklı bir manzaraya büründü. Gece hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü bölgede, soğuk havanın etkisiyle Orduzu Göleti'nin bazı bölümlerinin yüzeyinin buzla kaplandığı görüldü.
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