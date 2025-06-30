Organize Suç Operasyonu: 230 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde dolandırıcılık suçu işleyen 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 230 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar 150 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre; Hatay, Gaziantep, Konya, Muğla, Tokat, Aydın, Tekirdağ, Amasya, Giresun, Şanlıurfa, Ordu ve Çorum'da jandarma tarafından dolandırıcılık suçu işleyen organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenledi. 12 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 230 şüpheli 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Nitelikli yağma', 'Yasa dışı bahis', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması', 'Rüşvet, tehdit ve şantaj' suçlarından gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucu; şüphelilerin 9 gayrimenkul, 27 araç, 1 dükkan, 2 arsa ve 2 milyon TL değerindeki banka hesaplarına el konuldu. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, nakit para, çek/senet, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

93 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 93'ü sevk edildikleri nöbetçi mahkemelerce tutuklandı, 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamız ile MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.