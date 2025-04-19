Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon

Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon

Adana merkezli operasyonda 109 şüpheli yakalandı, 57'si tutuklandı. 35 ruhsatsız silah ele geçirildi.

19.04.2025 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA merkezli 4 ilde tehdit ettikleri çiftçi ve esnaftan haksız kazanç elde ettiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 109 şüpheliden, elebaşı Serhat B.'nin (26) de aralarında olduğu 57'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı, 38'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki esnaf ve çiftçileri tehdit edip haksız kazanç sağladığı belirlenen organize suç örgütünü deşifre etti. 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Nitelikli yağma', 'Silahlı tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarını işlediği belirlenen 115 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler, Adana merkezli Osmaniye, Mersin ve Antalya'da 118 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, aralarında elebaşı Serhat B.'nin de bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alındı.

35 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 27 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 858 dolu fişek, 103 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca bulunan çok sayıda çek, senet ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirle edindiği değerlendirilen 3 otomobile de tedbir kararı uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Ceyhan Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 109 şüpheliden aralarında Serhat B.'nin de bulunduğu 57'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı, 38'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adreslerinde bulunmayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Tarım, Hukuk, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:37:00. #7.13#
SON DAKİKA: Organize Suç Örgütüne Büyük Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement