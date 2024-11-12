Orgeneral Çardakcı\'dan Çorum Ziyareti

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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Orgeneral Çardakcı, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

Valilik bahçesinde, Vali Ali Çalgan tarafından karşılanan Çardakcı, Valilik Anı Defteri'ni imzaladı.

Çardakcı daha sonra, kısa süre önce göreve atanan Çalgan'ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Çalgan da ziyaretinden ötürü Çardakcı'ya teşekkür etti.

Ziyarete İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da katıldı.