Orgeneral Gürak Polonya'da

(ANKARA) - Resmi ziyaret kapsamında Polonya'nın başkenti Varşova'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula tarafından askeri törenle karşılandı. Ziyaret çerçevesinde, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Resmi ziyaret kapsamında Varşova'da bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula tarafından askeri törenle karşılanmış, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk sunmuş, Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Emekli Korgeneral Dariusz Lukowski'yi ziyaret etmiştir."
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