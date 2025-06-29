Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alandaki atıklar temizlendi.
Orhaneli Belediyesi ekiplerince çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında denetim ve temizlik çalışmalarına başlandı.
Yüksek hava sıcaklığı sebebiyle yangın çıkma ihtimali yüksek ormanlık alanlarda temizlik çalışması yapıldı.
Çoğunluğu cam şişe ve parçaların oluşturduğu atıklar ekiplerce toplandı.
Yangın tehlikesi oluşmaması ve çevre kirliliğine karşı hassasiyet gösterilmesi konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Orhaneli'de Orman Temizliği Yapıldı - Son Dakika
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