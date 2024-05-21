Orhaneli Devlet Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Orhaneli Devlet Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Orhaneli Devlet Hastanesi\'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Orhaneli Devlet Hastanesi yönetimi, doğal afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikatta, görevli hekim ve çalışanlar deprem anında yapılacak müdahaleleri canlandırarak enkaz altında kalan yaralılara yardım etti. Hastanede bulunan yaralılar ve personeller, sağlık çalışanlarının yardımıyla müdahale alanına taşınırken, ambulanslarla da farklı bölgelerden yaralılar sahra hastanesine getirildi. Tatbikatı izleyen bazı vatandaşlar da gerçeği aratmayan müdahaleleri ilgiyle takip etti.

21.05.2024 09:09
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Orhaneli Devlet Hastanesi'nde görevli hekim ve çalışanların katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

Orhaneli Devlet Hastanesi yönetimince olası doğal afetler öncesi yürütülen hazırlık çalışmaları kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Görevli hekim ve çalışanların katıldığı tatbikatta deprem anında yürütülecek çalışmalar canlandırılıp, temsili olarak enkaz altında kalan yaralılara müdahalede bulunuldu.

Deprem sırasında hastanede bulunan ve yaralanan hastalar ile personeller, sağlık çalışanlarının yardımıyla bahçedeki müdahale alanına getirilirken, ambulanslarla da farklı bölgelerden yaralılar sahra hastanesine getirildi.

Makyajla yaralı görüntüsü verilen depremzedelere, sağlık görevlileri acil müdahalede bulundu. Gerçeği aratmayan tatbikatı hastane bahçesinde bulunan bazı vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Orhaneli Devlet Hastanesi'nde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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