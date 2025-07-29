Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yol kenarlarında çöp toplama çalışması yapıldı.
Orhaneli Belediyesi ekiplerince, çevre kirliliğiyle mücadele ve olası yangınları önleme çalışmaları kapsamında yol kenarlarındaki karton, cam, plastik ve diğer atıklar toplanarak temizlik çalışması yapıldı.
Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Orhaneli'nde Çöp Toplama Çalışması - Son Dakika
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