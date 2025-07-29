Orhaneli'nde Çöp Toplama Çalışması

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yol kenarlarında çöp toplama çalışması yapıldı.

Orhaneli Belediyesi ekiplerince, çevre kirliliğiyle mücadele ve olası yangınları önleme çalışmaları kapsamında yol kenarlarındaki karton, cam, plastik ve diğer atıklar toplanarak temizlik çalışması yapıldı.

Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.