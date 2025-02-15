Orhaneli\'nde Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazipaşa Mahallesinde Hakkı Bahçe'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.