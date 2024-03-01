Orhangazi'de Otomobil Yangını - Son Dakika
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Orhangazi'de Otomobil Yangını

Orhangazi\'de Otomobil Yangını

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı. Bursa-Yalova kara yolunda Bursa yönüne giden sürücünün kullandığı otomobilin motor bölümünde çıkan yangına çevredekiler müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü ve araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

01.03.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Bursa- Yalova kara yolunda Bursa yönüne giden sürücünün kullandığı 34 EA 5247 plakalı otomobilin motor bölümünde, Süpürgelik mevkisinde yangın başladı.

Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek eşiyle araçtan indikten sonra alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle çevredekiler yaptı.

Kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Orhangazi'de Otomobil Yangını - Son Dakika
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