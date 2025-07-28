Orman Yangını Şüphelisi Gözaltında

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 3 gündür devam eden orman yangınına ilişkin şüpheli olarak gözaltına alınan ve cep telefonu ormanda yanmış halde bulunan Ufuk A.'nın benzini aldığı anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 03 HK 184 plakalı aracıyla gelen şüphelinin, aldığı 2 tane 5 litrelik pet şişedeki suyu, akaryakıt istasyonunun marketinin önünde duran saksılara döktüğü, ardından da benzin doldurup ayrıldığı görüldü.

EL SWAPI ALINDI, DİĞER YANGINLARLA İLİŞKİSİ ARAŞTIRILIYOR

Emniyetteki işlemleri süren Ufuk A.'nın el swapı alındı. Olay yerinde bulunan 5 litrelik pet şişe ile şüphelinin aracının bagajında bulunan pet şişeden de parmak izi alındı. 2015 yılında Hava Astsubay olarak girdiği ordudan FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen Ufuk A.'nın, Harmancık yangınının yanı sıra diğer orman yangınlarıyla bir ilişkisi olup olmadığı, talimat alıp almadığı ve örgüt bağlantısı da araştırılıyor.

Haber: Esra TÜRKER/BURSA,