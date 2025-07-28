Orman Yangını Şüphelisi Tutuklandı

'KASTEN ORMAN YAKMA' SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliyeye sevk edilen Ufuk A.'nın tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Kasten Orman Yakma' suçundan tutuklanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kasten Orman Yakma' suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir" dedi.
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