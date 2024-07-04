Orman yangınında evi yanan vatandaşlar yeni evine kavuştu - Son Dakika
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Orman yangınında evi yanan vatandaşlar yeni evine kavuştu

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan 31 aileye TOKİ tarafından konut yapıldı. Yangından sonra yapılan zarar tespitinin ardından evleri yanan 31 aileye TOKİ tarafından konut yapıldı. Dairelerin teslim edilmesi için bugün noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Köylerinden ayrılmak istemeyen hak sahipleri için de köyde yapılan yangın evleri geçtiğimiz yıl teslim edilmişti. Evi yanan vatandaşlar, yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

04.07.2024 19:33
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Orman yangınında evi yanan vatandaşlar yeni evine kavuştu

2020 yılında çıkan orman yangınında evleri yanan 31 aileye TOKİ tarafından konut yapıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangının da evi yanan vatandaşlar yeni evlerine kavuştu.

İlçeye bağlı Kuyubeli Mahallesinde 2020 yılında çıkan orman yangınında 2 bin 675 hektarlık alan zarar gördü. Kızlarsekisi mevkiinde ise 2021 yılında çıkan orman yangınında yangında bin 650 hektarlık alan zarar gördü.

Orman yangınlarında 31 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından sonra yapılan zarar tespitinin ardından evleri yanan 31 aileye TOKİ tarafından konut yapıldı. Dairelerin teslim edilmesi için bugün noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 29 hak sahibinin evleri teslim edilirken 2 hak sahibi içinde en kısa sürede ev teslimi için çalışma yapılacağı kaydedildi. Köylerinden ayrılmak istemeyen hak sahipleri için de köyde yapılan yangın evleri geçtiğimiz yıl teslim edilmişti. Kurada aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü yaşanan afet sonrası devlet millet el ele vererek konutların tamamlandığını, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu kaydetti.

Evi yanan Berrin Farsak; "Bu ev çok sağlam yapıldı çok demir kullanıldı. Eve içimiz rahat bir şekilde geçiyoruz. Benim evimde hatıralar yandı, ama devletimiz milletimiz hep yanımızdaydı. O zaman dedim şimdi yine söyledim. Ben evimden çok ağaçlara ağladım. Ben hala ormanlarımıza üzülüyorum. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Toplu Konut İdaresi tarafından evler 3+1 olarak 109 metrekare yapıldı.

Kaynak: İHA

Noter, Kozan, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman yangınında evi yanan vatandaşlar yeni evine kavuştu - Son Dakika

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