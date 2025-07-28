Orman Yangınları Kontrol Altında

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak, Kahramanmaraş ve İzmir'de çıkan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uşak-Sivaslı, Kahramanmaraş-Onikişubat, İzmir-Bornova'da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır. Alevlere karşı verdiğimiz mücadele, son ateş sönene dek aralıksız sürecek" ifadelerini kullandı.