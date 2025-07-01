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Orman Yangınlarına Dirençli Köy Projesi

Orman Yangınlarına Dirençli Köy Projesi
01.07.2025 11:49
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Özkara, orman yangınlarına karşı yeni organizasyonlar ve dirençli köy projeleri gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarının önlenmesinde yeni organizasyonlara ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Bizim birçok yürüttüğümüz proje var. Bunlardan bir tanesi 'Orman Yangınlarına Dirençli Köy Projesi.' Orman köylerini boşaltmak değil, orman köylerini yerinde koruyarak, orman yangınlarının direncini kırmamız lazım" dedi.

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara, orman yangınlarının temel nedeninin sıcaklıkların aşırı yükselmesi olduğunu söyledi. Özkara, orman yangınlarında son dönemde büyük artış olduğuna dikkat çekerek, "Yaşananların farkında olup, yeni organizasyonlara ihtiyaç var. Bu noktada dernek olarak birçok yürüttüğümüz proje var. Bunlardan bir tanesi 'Orman Yangınlarına Dirençli Köy Projesi.' Orman köylerini boşaltmak değil, orman köylerini yerinde koruyarak, orman yangınlarının direncini kırmamız lazım. Buradaki yaşam alanlarının malzemelerini yangına dayanıklı malzemeden seçecek olursanız direnç gösterecek. Yine o tampon bölgelerde, ara kesit noktalarında yangına neden olabilecek yanıcıları ortadan kaldırabilirseniz, basınçlı sistemlerinizi kurabilirseniz yangının oraya atlama şansı yok" dedi.

'YÖNTEMLERİNİZİ DEĞİŞTİRMENİZ GEREKİR'

Özkara, 26 Haziran'dan itibaren başlayan orman yangılarının ülke genelinde ciddi safhalara ulaştığını belirtti. Özkara, "Bunun temel nedeni sıcaklıkların aşırı yükselmesi ve 40'lı derecelere denk gelmesi. Yine bu sıcaklıkla beraber kuraklığın artması, bağıl nemin doğal olarak yüzde 20'nin altına düşmesidir. Bu iki tane olumsuz faktörün yanında bir de rüzgarın 30 kilometreleri aşan 50-60 kilometrelere varan saatteki hızı yangınları büyütüyor ve müdahale etme şansı da azalıyor. Bu gelişmeleri yeni yaşamıyoruz. 10-15 yıldır çok farklı hava olaylarını sizler de görüyorsunuz. Anormal kış, anormal yaz, anormal yağışlar, bir dengesizlik var. Şimdi burada sizin yöntemlerinizi değiştirmeniz gerekir başarılı olabilmeniz için. Aynı yöntemlerle farklı sonuçlar alınamaz" ifadelerini kullandı.

'BİLİM BİZE YOL GÖSTERİYOR'

Meteorolojinin orman yangınlarını önlemede çok önemli olduğunu vurgulayan Özkara, "Bilim bize bir yol gösteriyor. Size önceden tahminlerini iletiyor. Sizin o tahminlere göre bir yol haritası çizmeniz lazım. Bunu başarabilirsek zaten önümüze çıkacak olan tehlikeyle baş etmek, onunla mücadele etmek kolaylaşacak. Son yıllarda bu İnsansız Hava Araçları kullanılıyor. Bunlar da önemli bir gelişme. Bunu daha işlevsel hale getirmek, alanda kullanılabilecek hale getirmek başarıyı getirecektir. Çünkü ne kadar erken müdahale edilebilirse yangın büyümeden çözüm üretebilirsiniz. Toplum olarak otokontrolü gerçekleştirebilirsek orman yangınlarıyla mücadelede daha anlamlı bir hale gelir ve katılımcı yaklaşımla kurumun ve kurumların iş birliğiyle organizasyon çok daha güçlü olur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınlarına Dirençli Köy Projesi - Son Dakika

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