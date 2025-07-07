Orman Yangınlarının Yüzde 90'ı İnsan Kaynaklı - Son Dakika
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Orman Yangınlarının Yüzde 90'ı İnsan Kaynaklı

Orman Yangınlarının Yüzde 90\'ı İnsan Kaynaklı
07.07.2025 14:51
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Prof. Dr. Halil Barış Özel, Türkiye'deki orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu vurguladı.

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Barış Özel, Türkiye'de çıkan yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirterek, yaz aylarında dikkat edilmesi gereken kritik zamanlarda bulunulduğunu söyledi.

Özel, AA muhabirine, "yeşil vatan" olarak nitelendirilen zengin orman kaynağının, sahip olduğu fonksiyonlar ve ortaya koyduğu ürünler açısından çok önemli vazifeleri yerine getirdiğini belirtti.

Son yıllarda artan orman yangınlarının en önemli nedeninin de küresel ısınmanın etkisiyle mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı olduğunu anlatan Özel, "Bu duruma bağlı olarak ormanlarımızda çok küçük faktörler bile büyük yangınlara sebebiyet veriyor. Ülkemizde meydana gelen yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bu nedenle gerçekten dikkat etmemiz gereken çok kritik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle ormanlık alanlara 4 kilometreden daha yakın noktalarda anız, ateş yakmak kanunen yasak." diye konuştu.

Özel, küresel ısınmayla sıcak ve kurak periyotlarda hızı saatte 80 kilometreye varan şiddetli rüzgarların da meydana geldiğini aktararak, küçük bir kıvılcımın büyük yangınlara ve büyük tahribatlara yol açtığını anlattı.

"Orman yangınlarıyla mücadelede Asya ve Avrupa kıtasında birinci sırada Türkiye var"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün, dikkat edilmesi gereken konuları bütün detaylarıyla kamuoyuna ilettiğine değinen Özel, "Ormanların korunması 1-2 saatlik keyiften çok daha önemli. Çünkü ülkemiz Asya ve Avrupa kıtasının birleştiği noktada, çok önemli bir konuma sahip ve zengin orman kaynaklarının başında geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yangınlar konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün önemli organizasyona ve teknolojiye sahip olduğuna değinen Özel, "Bakanlığın ekipleri, yangına ulaşma ve müdahale yöntemleri açısından dünyanın en iyi örneklerini sergiliyor, dünya ortalamalarının üzerinde başarılı işlere imza atıyorlar. Onlarla her konuda onur ve gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Amerika, Kanada gibi büyük yangınların meydana geldiği ülkelerden daha iyi konumda bir Orman Genel Müdürlüğümüz, ülkemiz ve ülke imkanlarımız var." ifadelerini kullandı.

Özel, yangınlara müdahale konusunda ortaya konan yıkıcı eleştirilere katılmadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'de binlerce hektar alan yandı, onlarda da müthiş rüzgar vardı. En iyi teknolojilere sahip olmalarına rağmen önüne geçemediler. Biz ülke olarak orman yangınlarıyla mücadelede gerek ekipman, gerek insan gücü, gerekse organizasyonla dünyaya örnekler sergiliyoruz. Bu yüzden acımasız eleştirilere katılmıyorum. Hem yangın önlemede hem çıkan yangınları beklemediğimiz tüm meteorolojik doğa olayları, rüzgar ve yüksek sıcaklığa rağmen başarılı şekilde gerçekleştiriyoruz. Daha da önemlisi yeniden orman ekosistemi sağlama konusunda çok başarılıyız. Orman yangınlarıyla mücadelenin başarılı örneklerinde, tüm Asya ve Avrupa kıtasında birinci sırada Türkiye var. Bunu dünya ölçeğindeki istatistikler de söylüyor."

Kaynak: AA

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