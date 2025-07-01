Orman Yangınlarıyla Mücadele Devam Ediyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yurdun farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İlgili bakanlıklarımızla tam bir eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve UMKE timlerimiz sahada görevlerinin başında. Yangınlardan etkilenen 46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Rabbimden tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye."