Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
31.07.2025 16:40
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ORMAN yangınlarında gelinen son durum ve önümüzdeki döneme ilişkin riskler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı.

ORMAN yangınlarında gelinen son durum ve önümüzdeki döneme ilişkin riskler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AFAD ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in sunum yaptığı toplantıda, orman yangınlarıyla ilgili mevcut durum, alınan tedbirler ve beklenen riskler aktarıldı. Toplantıda ayrıca risk açısından öncelikli bölgelerdeki son durum görüşülürken, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda kurulan Risk Yönetim Ekibi'nin ilk toplantısının çıktıları üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

'GECE GÜNDÜZ TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Yaklaşık 3 saat süren toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ısınmadan dolayı doğal nedenlerin yanı sıra insan kaynaklı meydana gelen yangınların sayısında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış yaşandığına dikkat çekti. "Orman yangınlarına karşı her türlü tedbiri tüm kurum ve kuruşlarımızla birlikte alıyoruz" ifadesini kullanan Yılmaz, Türkiye'nin sahip olduğu ekipman ve araç gereçle dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasında bulunduğunu vurguladı.

'RİSKLERİ DİKKATE ALARAK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise toplantıda son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili bilgi vererek, yürütülen mücadele çalışmalarını aktardı. Yumaklı, "1 Mayıs itibarıyla bakanlık olarak hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Orman yangınlarıyla mücadele dinamik bir süreç. Biz de orman yangınlarıyla önümüzdeki süreçlere ilişkin riskleri dikkate alarak bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Orman yangınlarıyla ilgili riskin ekim ayına kadar devam edeceğini öngörüyor, teyakkuz durumumuzu sürdürüyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz bu toplantılara periyodik şekilde devam edeceğiz" dedi. Bakan Yumaklı, "Yeşil vatanın müdafaasında kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanlarımızın isimlerini bir şehit ormanı kurarak inşallah yaşatacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Orman Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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