Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Elbiseler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Elbiseler

31.07.2025 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OGM, yangınla mücadele personeline yanmaya dayanıklı elbise ve ekipman temin ettiğini açıkladı.

ORMAN Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan bütün personelde yanmaya dayanıklı elbise bulunduğu belirtildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan bütün personelde yanmaya dayanıklı elbiseler bulunduğu belirtilerek, "Yanmaya dayanıklı elbiseler, stok miktarına göre her yıl düzenli bir şekilde satın alınmaktadır. 2025 yılına ait satın alma ihalesi, yılın ilk aylarında yapılmış, tedarik edilen elbiseler Eskişehir Seyitgazi yangınından daha önce tüm ülkemiz teşkilat birimlerine dağıtılmıştır. Son 3 yılda 2023 yılında 18 bin 222 adet, 2024 yılında 17 bin 854 adet, 2025 yılında ise 17 bin 578 adet olmak üzere toplam 53 bin 654 adet yanmaya dayanıklı elbise satın alması yapılmıştır. Yanmaya dayanıklı elbiselerin her bir personele 3 yılda bir defa verilmesi öngörüldüğü halde, her yıl bu elbiseler alınmakta ve ilgili personellere fazlasıyla dağıtılmaktadır. 2025 yılında yanmaya dayanıklı elbiseler Orman Genel Müdürlüğünce temin edilerek, tüm bölge müdürlüklerine teslim edilmiştir. Yapılan ihalelerle elbise temini, daha çok stok azalması nedeniyle eksilen stokların yerine konulması maksatlı yapılmaktadır. Bu satın alımlarda, sadece yanmaya dayanıklı elbise değil, yanmaya dayanıklı bot ve maske temini de yapılmaktadır" denildi.

'TASARRUF TEDBİRLERİ DIŞINDA'

Açıklamada ayrıca bugüne kadar 26 bin 128 kilometre yangın emniyet yolu, 241 bin kilometre orman içi yolu ve 10 bin kilometre yangın şeridi yapıldığı belirtilerek, "2025 yılında ise 26 bin 128 kilometre yangın emniyet yolunun bakımı yapılmıştır. Ayrıca bin 250 kilometre orman içi yolu ve 150 kilometre yangın şeridi inşa edilmektedir. Orman yangınları ile mücadele çalışmaları tasarruf tedbirleri dışında tutulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Son 2 yılda ülke genelinde toplam 358 bin 174 hektar alanda sıklık bakımı gerçekleştirildiği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yapılacak her türlü kiralama, satın alma gibi iş ve işlemlerin tasarruf genelgesi kapsamı dışında kaldığına işaret edildi. 2024 yılı sonuna kadar yangınlarla mücadelede emniyet şeridi ve yollarının temizliği için 221 dozer, 178 ekskavatör, 299 greyder ve 116 treyler alındığı, 2025 yılında 6 adet greyder, 11 treyler teslim alındığı, yıl sonuna kadar 20 adet dozer ve 18 adet greyderin daha teslim alınmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınları, Politika, Güncel, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Elbiseler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
FED faizi sabit tuttu FED faizi sabit tuttu
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı Uyuşturucu operasyonunu, kadınlar böyle engellemeye çalıştı
Bursa’da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti Bursa'da motosiklet kazası! 1 kişi hayatını kaybetti
Edirne’den acı haber Uzman çavuş şehit oldu Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
“Müziğin sesini kısın“ diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı "Müziğin sesini kısın" diyen emekli polis memurunu darbedip bıçakladı
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
15:13
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu
AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
08:32
Kuruluş Osman’da yeni dönem Orhan Bey’i canlandıracak isim belli oldu
Kuruluş Osman'da yeni dönem! Orhan Bey'i canlandıracak isim belli oldu
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
08:16
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
Yön levhasına çarpıp takla attı: Anne öldü, eşi ve 3 çocuğu yaralı
08:16
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı Diyarbakır’da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
AKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da dev operasyon, 4.5 milyon adet ele geçirildi
07:56
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
Patlak lastikle orman yangınına su taşıyan çiftçiye destek yağdı! Yaptığıyla yine gönülleri fethetti
07:38
40’tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
40'tan fazla ilin jandarma komutanı değişti
07:21
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Maden işçilerinin grevi Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
01:13
ABD’den İran ve Rusya yaptırımı 155 kişi ve kurum hedefte
ABD'den İran ve Rusya yaptırımı! 155 kişi ve kurum hedefte
01:09
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
00:00
Beyoğlu’nda yangın paniği Vatandaşlar tahliye edildi
Beyoğlu'nda yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 18:59:23. #7.13#
SON DAKİKA: Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Elbiseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.