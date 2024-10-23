Ormanda Havan Topu Mermisi Bulundu

BOLU'da ormana mantar toplayan kişiler havan topu mermisi buldu. Havan topu mermisi, jandarma ekipleri tarafından patlatılarak imha edildi.
Hamzabey köyü mevkisindeki ormana mantar toplamaya giden kişiler ağaçların altında havan topu mermisi bulunca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma, çevresinde güvenlik önlemi aldığı patlamamış havan topu mermisini, yerinde imha etti.
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