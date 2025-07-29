Ormanda Yangın Çıktı, Şüpheli Yakalandı

ORMANI YAKMAYA ÇALIŞTI, VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Bursa'nın Orhaneli- Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale devam ederken, ormanı yakmaya çalışan bir şüpheli tespit edildi. Harmancık ilçesine bağlı kırsal Çakmak Mahallesi mevkisinde alevlerle mücadele eden vatandaşların arkasından bir şüphelinin, yolun karşısında çalılıkları tutuşturmaya çalıştığı fark edildi. Jandarma ve vatandaşların geldiğini gören şüpheli, olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Bir süre jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından kovalanan şüpheli izini kaybettirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abdulselam UĞUR/HARMANCIK (Bursa),