Ormandan şehre inen yavru ayı maskot oldu - Son Dakika
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Ormandan şehre inen yavru ayı maskot oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan inen yavru ayı mahallenin maskotu oldu. Yavru ayı, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp beslendi ve bir gün sonra ormana salındı. Mahalle sakinleri sevimli ayıyı ormana salmadan önce videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.

22.04.2024 18:53
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Ormandan şehre inen yavru ayı maskot oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan inen yavru ayı mahallenin maskotu oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine kısa süre önce dünyaya geldiği belirlenen yavru ayı ormanda yolunu kaybedince tek başına şehre indi. Fevziye mahallesine gezen yavru ayı, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp beslendi. Karnı doyurulan minik ayı, bir gün sonra ormana salındı. Mahalle sakinleri sevimli ayıyı ormana salmadan önce videosunu çekip sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA

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