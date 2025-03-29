Ormanya'da Leyleklere Sığınak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ormanya'da Leyleklere Sığınak

Kartepe'deki Ormanya, göç yolundaki yaralı leylekler için rehabilitasyon merkezi oldu.

29.03.2025 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı, göç yolunda bitkin düşen ya da yaralanan leylekler için sığınak haline geldi.

Her yıl göçmen kuşları misafir eden Ormanya'da bu yıl leylekler için hazırlıklar tamamlandı.

Göç yolunda bitkin düşen ya da yaralanan leylekler, Ormanya'ya getirilerek bir sonraki göç dönemine kadar bakım ve rehabilitasyona alınıyor.

Veteriner hekimler tarafından muayene edilen leylekler, sakat ve uçma yetisini kaybetmiş göçmen kuşlar için oluşturulan "Düşkün Leylekler Evi"ne yerleştiriliyor.

"Düşkün Leylekler Evi" çevresindeki ağaçlara ve çatılara ahşap malzemelerden yapılarak geçen yıl monte edilen 9 platform da göç sezonu öncesi temizlenerek hazır hale getirildi.

Göç yorgunluğu yaşayan ya da tedavisi tamamlanan leyleklerin, bu platformlarda yuva kurarak bir sonraki göç dönemine kadar dinlenmesi sağlanıyor.

Rehabilitasyon sürecinin ardından durumu elverişli olan leylekler göç yolculuğuna devam ediyor.

"Ormanya tüm leyleklerimize umut oluyor"

Ormanya sorumlu veteriner hekimi Muhammet Nalkıran, AA muhabirine, "Düşkün Leylekler Evi"nin Ormanya'da oluşturulan dinlenme istasyonu olduğunu, 80 ila 100 leyleğe hizmet verme kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

Nalkıran, göç dönemi yorgun düşen veya yaralanan leyleklerin duyarlı vatandaşlar tarafından merkeze getirildiğini belirterek, rehabilitasyon sürecinin ardından leyleklerin "Düşkün Leylekler Evi"ne yerleştirilerek çip takma ve halkalama işlemlerinin yapıldığını ifade etti.

Göç dönemine kadar leyleklerin kendilerine uygun habitat alanlarında yaşamaya devam ettiğini anlatan Nalkıran, "Göç dönemi geldiği zaman da leyleklerimiz göçe katılıyor. Şu an leylek evimizde göçe katılmayı bekleyen 7 leyleğimiz var. Göç zamanı şu an başladı. Leyleklerimiz havaların ısınmasıyla kuzeye göç ediyor. Ormanya'da bulunan leyleklerimizin bazıları burada yuvalamayı tercih ediyor." diye konuştu.

Nalkıran, Ormanya'nın yurt dışında halkalanan leyleklere de ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Bulgaristan ve Slovenya halkalı leyleklerimiz şu an leylek evimizde misafirlerimiz. Havaların biraz daha ısınmasıyla onlara da buradan veda etmiş olacağız." dedi.

Göç döneminin başlamasıyla alanda bulunan yuvaların bakımlarını yaptıklarını, aktif olarak 2 yuvada yuvalama çalışmalarının başladığını dile getiren Nalkıran, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk misafirimizi 2 gün önce aldık. Kanadından yaralı bir leylek şu an misafirimiz. Tedavisinin ardından o da Düşkün Leylekler Evi'ndeki yerini alıp ardından doğaya geri dönmüş olacak. Bizler her yıl leyleklerimize burada hizmet vermeye devam ediyoruz. Geçen yıl 64 leyleğe hizmet verdik, bunların 38'ini doğaya döndürmeyi başardık. Bu yıl da leylek göçünün başlamasıyla vakalarımız başladı. Ormanya tüm leyleklerimize umut oluyor."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kartepe, kocaeli, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanya'da Leyleklere Sığınak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı

11:15 Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli ’Vur hak etti’ diye destek verdi Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
14:06 Sebebi çok konuşulur Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek Sebebi çok konuşulur! Carlo Ancelotti hapislerde çürüyecek
14:02 Bakan Tekin ’sarı zarf’ verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu Bakan Tekin 'sarı zarf' verdiği öğretmen önce tedirgin oldu, sonra mutlu oldu
13:48 Evlat acısıyla yıkılmıştı Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım Evlat acısıyla yıkılmıştı! Safiye Soyman'dan yürek yakan paylaşım
13:40 Sıvacılıktan dev servete Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi Sıvacılıktan dev servete! Adem Soytekin gizli kasa iddialarına yanıt verdi
13:40 Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor Bu kasabaya 16 milyon lira maaşla doktor aranıyor
13:32 Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak Prof. Dr. Cemal Zehir: Dolar ve altın piyasalarında önemli değişimler yaşanacak
13:19 KKTC’de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular KKTC'de başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 11:48:20. #7.12#
SON DAKİKA: Ormanya'da Leyleklere Sığınak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement