Örnek Şoför: Engelli Gaziyi Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Örnek Şoför: Engelli Gaziyi Geçirdi

Geniş Video İzle

Niğde'de halk otobüsü şoförü, görme engelli gaziyi yolun karşısına geçirerek takdir topladı.

11.02.2025 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Halk otobüsü şoföründen örnek davranış

Otobüsü durdurdu, görme engelli gaziyi yolun karşısına geçirdi

NİĞDE - Niğde'de görme engelli yolcusunun otobüsten inmesine ve karşıdan karşıya geçmesine yardım eden halk otobüsü şoförü örnek davranışıyla takdir topladı. Yaşanan anlar otobüsün kameraları tarafından kaydedildi.

Niğde'de şehir içi seferlerini yapan halk otobüsü şoförü Kadir Çamur; trafiğin yoğun olduğu caddede yolun karşısına geçeceğini öğrendiği görme engelli Gazi Ramazan Güneş'e aracını park ederek, yolun karşısına geçmesine yardımcı oldu. "Hepimiz birer engelli adayıyız" diyen Kadir Çamur; "Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve rahat seyahat etmelerini sağlamak görevimiz" diye konuştu. Çamur; "51 numaralı halk otobüsleri olarak 2011 yılından itibaren engelli rampalı araçlara geçtik. Bu Türkiye'de de bir ilk oldu. Benim gibi tüm şoför arkadaşlarımız engellilere yardım ediyor ama çoğu zaman göz ardı da edilebiliyor. Gazi arkadaşımız da görme engelli karşıdan karşıya geçeceğini söylediğinde, yardım edeceğini söyledim. İlk önce kabul etmedi ama mesai çıkışıydı ve trafik yoğun bir şekilde akıyordu. Ben de vatandaşlık görevimi yaptım. Kooperatifimizde çalışan 70 şoför de aynısı da yapar. Hepimiz engelli adayıyız ve onların hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza birebir yardımcı oluyoruz, gidecekleri yere götürüyoruz, rahat seyahat etmelerini sağlıyoruz" dedi.

Görme engelli Gazi Ramazan Güneş ise duyarlı davranışı için şoföre teşekkür ederken sürücüleri kaldırıma araç park etmemeleri konusunda uyardı. Güneş; "O gün Ankara'dan dönüşteydim otogarda halk otobüsüne binmiştim. İneceğim durağa sağolsun şoför beye söylemiştim, hepsi de her zaman yardımcı oluyorlar. Arabayı park etti sağ olsun karşıya geçirdi. Benim sol kulağımda da işitme kaybı olduğu için bazen araçların sesini duyamıyorum, sesin nereden geldiğini tahmin edemiyorum. Allah razı olsun, öyle şoför beyler gibi çok duyarlı vatandaşlarımız var. Ben karşıdan karşıya geçerken özel kendi şahsi aracıyla dahi olsa arabasını kenara park edip beni geçirenle de karşılaştım üzerime aracı sürenle de. Özellikle de kamyonlar park ettiği zaman bastonun altına gidiyor. Kafamı vurmadığım gün olmuyor diyebilirim. Böyle duyarlı olurlarsa daha mutlu olurum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Engelliler, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Örnek Şoför: Engelli Gaziyi Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı Deniz 10 metre çekildi, tarihi Kral Yolu yüzyıllar sonra ortaya çıktı
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
18:06 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
17:56 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi 8 yaşındaki Narin cinayetinde ağabey Enes Güran için tahliye talebi
17:52 Trump’tan gazı alıp el yükselttiler İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan “Gazze’yi ilhak“ tehdidi Trump'tan gazı alıp el yükselttiler! İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan "Gazze'yi ilhak" tehdidi
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
07:57 Mansur Yavaş’tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem Mansur Yavaş'tan ön seçim zirvesinde dikkat çeken sitem
07:46 Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı Kedisini araçta bırakıp yurt dışına çıktı
07:46 Sürücüler dikkat Bunları yapan hapis yatacak Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak
07:27 “Ön seçimde yokum“ diyen Yavaş’tan ikili aday formülü "Ön seçimde yokum" diyen Yavaş'tan ikili aday formülü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 20:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: Örnek Şoför: Engelli Gaziyi Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.