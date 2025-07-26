Ortaca\'da Tarım Arazisinde Yangın

MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Sarıgerme Mahallesi'ndeki tarım arazisinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.