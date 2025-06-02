Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 11 Haziran'da Yıkımlara Başlayacağız"

Haber: SEYİT ALP BERBER

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde son derece şeffaf bir süreç yürüttüklerini belirterek, Kurban Bayramı'nın ardından yıkım işlemlerine başlayacaklarını duyurdu. Kaya, Boztepe'ye Volkan Konak'ın heykelinin yapılacağıyla ilgili açıklamasının ardından gelen eleştirilere ilişkin, "Heykeli ben yaptırmayacağım, Trabzonlu iş insanları yaptıracak. Belediyemizin kasasından bir lira bile çıkmayacak. Bizde hazır bir güruh var ve hemen bunun üzerine atlayıp, mal bulmuş mağribi gibi eleştirebilmek için harekete geçtiler. Bunlar ucuz siyaset işleri, bunları yapmayalım" diye konuştu.

Ortahisar Belediye Meclisi haziran ayı toplantılarının ilk birleşimi, Ahmet Kaya'nın yönetiminde gerçekleştirildi. Yoklamanın ardından Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin mayıs ayı faaliyetleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirerek meclis üyelerini bilgilendirdi. Sunumun ardından Kaya, gündemdeki konularla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

Konuşmasına katılımcıların ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Kaya, Akoluk Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda yapılan hazırlık ve rutin çalışmaları anlattı. Kurbanla ilgili bütün hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığını belirten Kaya, "Yer sorunumuz had safhada, bu sene arsa sahibi meclis üyemiz Sibel Hanım ücretsiz olarak bize yardımcı oldu ama seneye ne yapacağız bilmiyorum" dedi.

Volkan Konak heykeliyle ilgili eleştirilere cevap verdi

Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nda, Volkan Konak heykeli yapılacağını daha önce de belirttiğini kaydeden Kaya, heykelin iş insanları tarafından yaptırılacağı bilgisini paylaşarak, eleştirileri şöyle yanıtladı:

"Fırsat bekleyen bazı insanlar, 'Burada birtakım görseller yapmayı düşünüyoruz' deyince, hemen mal bulmuş mağribi gibi üstüne atladılar. Hemen 'CHP-heykel' demeye başladılar. Ben bir heyetle yurtdışına gittim, bu heyette de çoğu AK Parti'den milletvekili olan arkadaşlarım da vardı. İnanın gittiğimiz o şehirdeki her heykelin önüne dizildiler ve fotoğraf çektirdiler. Heykeller fotoğraf çektirme alanları olmuş, bütün şehirlerde bu böyle. Aynı şekilde Trabzon'dan bir heyetle Tiflis'e gittik, Tiflis'te bir sokağın girişinde bir aşçı heykeli var. Bizim heyet orada heykellerin etrafında fotoğraf çektirirken 'Bir dakika durun' dedim. 'Ne oldu' dediler. 'Heykel sözü açıldığı zaman hepiniz hücum ediyorsunuz. Heykel nedir? CHP, eşittir heykel diye bir eleştiride bulunuyorsunuz. Ama gördüğünüz her heykelin önünde de fotoğraf çektiriyorsunuz, nasıl olacak' dedim. Hepsi birbirine baktı ve mahcubiyet yaşadılar. Ayrıca heykeli ben yaptırmayacağım, Trabzonlu iş insanları yaptıracak. Belediyemizin kasasından bir lira bile çıkmayacak. İş adamlarımızdan bize böyle bir teklif geldi. Onlar, 'Volkan Konak'ın ismini yaşatıyoruz, hatırasını, maneviyatını yaşatacak, gelenin de bir fotoğraf çektireceği bir alan oluşturalım' dediler. Biz de bu teklifi kamuoyuyla paylaşmış olduk. Bizde hazır bir güruh var ve hemen bunun üzerine atlayıp, mal bulmuş mağribi gibi eleştirebilmek için harekete geçtiler. Bunlar ucuz siyaset işleri, bunları yapmayalım. Şehircilikte heykelin yeri vardır, buralar fotoğraf çektirme alanlarıdır."

Kaya, konuşmasının devamında Ortahisar Belediye Meclisi üyelerini, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü dolayısıyla Boztepe Volkan Konak Seyir Terası ve Yürüyüş Yolu'nda gerçekleştirilecek programa davet etti.

Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahipleriyle sürekli görüşme halinde olduklarını ve olabildiğince şeffaf bir süreç yürüttüklerini kaydeden Kaya, gelinen aşamayla ilgili meclis üyesi ve ORKENT Genel Müdürü Can İhsan Bozbaş'tan meclisi bilgilendirmesini istedi.

Çağlayan Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 11 Haziran itibarıyla yıkımlara başlayacaklarını belirten Bozbaş, şunları söyledi:

"Projeyi, iki yıl içinde teslim etmeyi planlıyoruz"

"Ön bloklarda oturan vatandaşlarımız tahliyelerini yaptılar. 11 Haziran tarihinde yıkımlara başlamayı öngörüyoruz. Projenin finansmanı belediyemizin iştiraki olan ORKENT şirketimiz üzerinden yapılıyor. Hasılat paylaşım yöntemiyle, yani ön satışlarla, projenin kendi kendini finanse edeceği bir model tasarlarındı. Yapım süresi 24 ay olacak, 6 aylık süre uzatımı vardır. Bunun dışında sözleşmede de belirtildiği üzere eğer zemin etüdünde güçlendirme ihtiyacı doğarsa ilave olarak bir 6 aylık daha süre belirttik ama yaptığımız zemin etüdü çalışmalarında muhtemelen küçük bir kısım haricinde zemin güçlendirme işi çıkmayacak. Kira yardımına gelince, biz Belediye olarak kira yardımı yapmıyoruz. 6306 sayılı Kanunda da belirtildiği üzere kira yardımını Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bünyesindeki daire başkanlığı yapıyor, biz de vatandaşlarımızı oraya yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımız da 18 ay boyunca kira yardımı alabiliyorlar. İrtibat Ofisimiz de, şantiye ofisimiz olarak hizmet vermeye devam ediyor ve şu anda da açıktır. Toplam hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 60'ı ile sözleşmemizi imzaladık. Bir, iki ay içinde sözleşmelerimizi tamamlanmayacak ve tahliye işleminin ardından inşaata başlayacağız. Projeyi, iki yıl içinde teslim etmeyi planlıyoruz."

Konuşmasında Trabzon- Taşkent direkt uçuş seferlerinin başlamasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kaya, bu uçuşların Trabzon turizmine katkı sağlamasını dileyerek konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Kardeş ülkemiz Özbekistan'ın başkenti Taşkent ile Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri başladı. Bu seferlerin başlaması adına Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla Özbekistan'ı ziyaret etmiştik. O ziyaret meyvelerini vermiş olacak ki, bir uçak dolusu Özbekistan vatandaşı, turist olarak şehrimize geldi. Başkanvekilimiz ve diğer arkadaşlarımızın da bulunduğu Trabzon heyeti, gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladılar. Umarım bu seferler kesintisiz olarak devam eder, çünkü Türkiye'yi, bu coğrafyayı çok sevdiklerini biliyorum. Trabzon'umuzun turizmine katkı verecek bu uçuşlar hayırlı uğurlu olsun inşallah büyüterek devam ederiz ve Trabzon'umuz dünyanın her coğrafyasından insanının ziyaret ettiği turistin geldiği bir kent olur."

Konuşmaların ardından gündemdeki ve gündem dışı maddeler meclis üyelerinin oylarıyla ilgili komisyonlara havale edildi.