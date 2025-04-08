Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Geçen Yıla Oranla Ramazan Ayında Daha Az Maliyetle, Daha Fazla Hizmet Verdik"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bu yıl ramazanda geçen yıldan çok daha fazla iftar verdiklerini ve kumanya dağıttıklarını belirterek, "Geçen yıldan çok daha fazla hizmet verdik ve maliyeti yarıya indirdik. Olabilecek en kaliteli hizmeti en düşük maliyetle sunduk" dedi.

Ortahisar Belediye Meclisi nisan ayı toplantılarının ilk birleşimi, Kaya'nın yönetiminde gerçekleştirildi. Yoklamanın ardından Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin mart ayı faaliyetleriyle ilgili bir sunum yaparak, meclis üyelerini bilgilendirdi.

Mecliste, Mustafa Kemal Atatürk ile gündeme gelen bir paylaşımla ilgili konuşan Kaya, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve bütün dünyada büyük bir saygı gören Mustafa Kemal Atatürk'e hiç kimsenin saygısızlık yapamayacağının altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Benim siyasi yolculuğum uzun yıllara dayanıyor, yol haritamda hep şuna değer verdim ve şunu önceledim: Siyaset her şeyden önce nezakettir. Hepimiz hizmet etme sevdasıyla siyasete girdik. Farklı tarzlarımız olabilir, yol yürüme biçimlerimiz ayrı olabilir ama hiçbirimizin bir diğer arkadaşımızın inandığı değerlere saygısızlık yapma hakkı yok. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan gurur duyan bir insanım çünkü benim devletimin kurucusu O. İşgal altındaki toprakları bana vatan yapan büyük bir insan. Ben ona yaşadığım sürece minnet duydum, duymaya da devam edeceğim. Bu siyaset malzemesi konusu değil. Bu meclisin üyesiyseniz eğer, bu şehrin ve ülkenin hassasiyetlerine saygı göstermeniz lazım. Yapılan paylaşım zerrece saygı içermiyor, aksine bir ülkenin kurucu liderine, saygısızlık içeriyor. Bütün dünyada heykelleri dikilen bir lidere, kendi ülkesindeki bir insan bunu yapıyorsa eğer bunu hiçbir vicdan kabul etmez."

Belediye'nin ramazan ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri aktaran Kaya, Kent Lokantaları ve mahalle iftarları programları ile binlerce vatandaşa ücretsiz iftar verildiğini söyledi. Ayrıca 7 bin 200 vatandaşa kumanya desteği verildiği bilgisini de paylaşan Kaya, iftar yemeği ve kumanya hizmetlerinin 2024 yılına oranla çok daha fazla olduğunu ve bu hizmetlerin geçen yılın yarı maliyete gerçekleştirildiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı boyunca, bugüne kadar verilen en fazla iftar sayısına ulaştık. Ayrıca 7 bin 200 vatandaşımıza da kumanya yardımı yaptık. 2025 yılı ramazan ayı içerisinde verdiğimiz iftar yemekleri ve kumanya yardımlarımız sonucunda ise belediyemizin bütçesinden harcanan para yalnızca 9 milyon 288 bin TL'dir. Binlerce vatandaşımızla iftar sofralarında buluştuk ve bunun maliyeti 9 milyon 288 bin TL oldu. Bu rakamı tekrarlıyorum çünkü 2024 yılında yani geçen yıl ramazan ayında harcanan rakamlara baktım, 18 milyon 371 bin 818 TL idi. Üstelik verilen kumanya sayısı da 5 bindi. Biz ise 7 bin 200 kumanya verdik. Geçen sene maliyet 18 milyon 371 bin 818 lira iken bu yıl daha fazla hizmet verilmesine rağmen 9 milyon 288 bin liraya düştü. Aradan bir yıl geçti, enflasyon farkını da bunun üzerine koyduğumuz zaman, geçen yıl harcanan paranın bu yıl en az 30 milyon liraya karşılık geldiğini takdir edersiniz. Biz bunu, şehrimizin değerli iş insanlarından yardım alarak başardık. Kumanyaları ve iftar yemeklerini yardımlarla finanse ederek geçen yılın tam yarısı sayılabilecek bir rakama bütün bu hizmetleri vermiş olduk. Burada beni ilgilendiren kısım, belediyenin kasasından çıkan para ve yaptığımız yardım sayısıdır. Geçen yıldan çok daha fazla hizmet verdik ve maliyeti yarıya indirdik. İftar masamıza konuk olan gazeteci arkadaşlarımız da yemeklerimizin beş yıldızlı otel kalitesinde olduğunu söyledi. Olabilecek en kaliteli hizmeti en düşük maliyetle sunduk."

Mecliste yeniden gündeme gelen belediyenin borcu ile ilgili Kaya, rakamlara itirazı olanlara bağımsız denetçi teklifini yineleyerek, şunları söyledi:

"Bağımsız denetçileri çağıralım, tespit yapsınlar"

"Burada devasa bir borç yükü var. Matematik yalan söylemez, ben buradaki borcun hesaplanması konusunda bağımsız bir denetçi arkadaşı göreve çağırdım. Daha önce de 'Siz de birisini belirleyin, o da rakamları incelesin' demiştim. Bağımsız denetçi, bizim 857 milyon lira olarak hesapladığımız borcun 1 milyar 250 milyon lira olduğunu söyledi. Borç konusunda hala aksini iddia ediyorsanız buradan teklifimi yineliyorum; 'Bağımsız denetçileri çağıralım, tespit yapsınlar."

"Yerlilik ve millilik meselesini açarsanız altında kalırsınız"

Mecliste gündeme getirilen 'boykot' konusuna da değinen Kaya, "Yerlilik ve millilik değerlerinden yola çıkarak yaptığınız eleştiriye cevap vermeden geçemeyeceğim. Bana lütfen bu konuda, geriye dönük defterleri açtırmayın. Parlamentoda görev yaptığım dönemde AK Parti döneminde satılanların listesinin yer aldığı bir rulo atmışlığım var. Bütün milli tesislerimiz, sanayilerimiz, limanlarımız hep AK Parti iktidarı döneminde satılmıştır, bu uygulamaların hiç birisi de milli değildir. Fabrikalarımız, sanayilerimiz maalesef bugün çok uluslu şirketlerin malı olmuştur. O yüzden bu yerlilik ve millilik meselesini açarsanız altında kalırsınız" ifadelerini kullandı.

Belediyedeki personel sayısıyla ilgili açıklama yapan Kaya, şunları kaydetti:

"İhtiyaç olmadan asla personel almadım, almıyorum da"

"Biz göreve geldiğimizde belediyeyi bin 744 personelle devraldık, 11 kişi ilk günlerde Büyükşehir'e gitti. Şu anda personel sayısı bin 680, yani kadromuz artmadı, azaldı. Personel aldık, çünkü bizden önce işe alınan birçok vatandaş masa başında oturuyordu ve sokak süpürecek temizlik görevlimiz yoktu. Sokak süpürecek personeller almak zorundaydık. Onu da arkadaşlarımızın kurduğu komisyon aracılığıyla yaptık. Vicdanım çok rahat. Kuruma, ihtiyaç varsa personel alıyorum, ihtiyaç olmadan asla personel almadım, almıyorum da. Önümüz yaz, tesislerimizdeki personel ihtiyacıyla alakalı özel bir düzenleme yapacağız. Kurumumuza yük getirmeyecek şekilde çözüm bulacağız. Yineliyorum, gerçekten kadro fazlamız var."

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu ise şu bilgileri paylaştı:

"Bu kadar paraya rağmen bu kadar borç bıraktınız ve bir de size teşekkür etmemizi bekliyorsunuz"

"Ortahisar Belediyesi sıfır borçla kuruldu ama bize bırakılan belediyenin 857 milyon lira borcu olduğunu da size hatırlatmak istiyorum. Ardından bu borcun bizim tahminimizden daha fazla olduğu ortaya çıktı. Sadece TOKİ'ye olan borç 173 milyon lira idi. 62 adet TOKİ'ye ödenmemiş borç aidatı vardı. Tabii bunu şu an biz de ödeyemiyoruz. Bu ay 83 milyon liraya yakın maaş ödemesi yapacağız. Buna karşılık İller Bankası'ndan bize gelecek olan para 69 milyon lira. Bize iyi bir belediye bıraktıklarını söyleyerek övünenlere de hatırlatmam gereken bir borç daha var, bu borç yüzünden yine bizim İller Bankası payımızdan 30 milyona yakını kesilecek ve bize sadece 41 milyon lira gelecek. Bu bizim borcumuz değil, biz de burada bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ama onların borcu bizim yakamızı bırakmadığı için yoruluyoruz. Ayrıca önceki dönemde de toplamda 245 gayrimenkul ve arsa satıldı, dolara çevirdiğimizde bu 42 milyon dolar gibi bir para yapıyor. Bu kadar paraya rağmen bu kadar borç bıraktınız ve bir de size teşekkür etmemizi bekliyorsunuz."

Mecliste yapılan gizli oylama sonucunda, 28 oyla Cüneyit Zorlu, 25 oyla Celal Akaç ve 25 oyla Alper Öztürk encümen üyeliklerine seçildi. Daha sonra açık oylama usulüyle yapılan seçimlerde, ihtisas komisyonları üyelikleri belirlendi. Buna göre; İmar Komisyonu'nda Can İhsan Bozbaş, Ahmet Yılmaz, Erkan Kurt, Ufuk Hoş, Dündar Ayyıldız; Plan Bütçe Komisyonu'nda Temel Çoban, Serdar Çebi, Bülent Özay, Yavuz Şanver, Nahide Cihan yer aldı. Kültür, Çevre, Turizm ve Spor Komisyonu'na Sibel Alemdaroğlu, Hasan Kamil Kandaz, Onur Sungur, Cevat Kara, Semih Bulutoğlu; Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu'na ise Birsen Karaahmet, İsmet Bulut, Kübra Calap Kamışoğlu, Nahide Cihan, Ayşe Kabadayı seçildi.