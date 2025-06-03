Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "Hepimizin Yaşadığımız Çevreye Dair Çok Ağır Sorumlulukları Var"

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi tarafından yürütülen "Geri Dönüştürerek Engelleri Aşıyoruz" kampanyasında toplanan mavi kapaklar ile alınan altı adet tekerlekli akülü sandalye, ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Hepimizin yaşama dair, yaşadığımız çevreye dair çok ağır sorumluluklarımız var. Bu hareketi dalga dalga büyüterek Trabzon'umuzu Türkiye'nin en temiz şehri haline getirelim" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin "Geri Dönüştürerek Engelleri Aşıyoruz" kampanyası kapsamında toplanan mavi kapaklar ile altı adet tekerlekli akülü sandalye alındı. Kaya, mavi kapak toplama kampanyasının çevreci, ekonomik ve sosyal boyutları olan çok değerli bir çalışma olduğunu söyledi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama programında gerçekleştirilen teslim törenine Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender, Yomra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Numan Fazıl Bıyıklıoğlu, Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü personeli, Çevre Mühendisi Derya Sağır, birim müdürleri, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüboğlu, muhtarlar, kampanyaya katkı sağlayan okullardan gelen öğrenciler ve tekerlekli akülü sandalyelerin sahipleri ile vatandaşlar katıldı.

Ortahisar Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda konuşan Kaya, şunları söyledi:

"Büyüklerimiz bu güzel çevreyi bizlere emanet etti"

"Bu hafta, Dünya Çevre Haftası. 5 Haziran 1972'den bugüne, Haziran ayının 5'i, Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Tabii, hepimizin yaşama dair, yaşadığımız çevreye dair çok ağır sorumluluklarımız var. Bu sadece belli insanların sorumluluğu değil. Kendini insan olarak addeden herkesin hissetmesi gereken bir sorumluluk. Bakın çok güzel bir çevrede yaşıyoruz. Büyüklerimiz bu güzel çevreyi, bu güzel şehri bizlere emanet etti. Aynı güzellikte yaşadığımız bu güzel şehri, bu değerli emaneti, çocuklarımıza aynı güzellikte, aynı yaşanabilirlikte aktarmak gibi tarihi bir sorumluluğumuz var.

"Bilerek ya da bilmeyerek yaşam alanlarımızı daraltıyoruz"

Geçenlerde, Trabzonspor'umuzun bir maçı için bir şehre gittim, ismini vermeyeceğim. Otobüsteki bütün insanlar, hepimiz sokaktaki çöplerden bahsettik. Sokaklar çöp içindeydi. Otobüs güzergahı boyunca, tek dikkatimizi çeken bu oldu. Bir heyetle birlikte Özbekistan'a gittiğimizde ise inanın iki saat boyunca sokakta çöp aradım. Bir tane sigara izmariti göremedim. Ortada böyle bir gerçek var. Bu nereden kaynaklanıyor? Elbette ki eğitimden, insandan. İlkokul çağlarından itibaren çocuklarımıza doğayı korumayı, çevreyi kirletmemeyi doğru öğretmeliyiz. Bu aslında bir görev değil, bir zorunluluk. Bu dünya yavrularımıza bırakmamız gereken çok değerli bir emanet. Her birimizin bunlara dikkat etmesi lazım. Bilerek ya da bilmeyerek yaşam alanlarımızı daraltıyoruz. Birçok insan gündelik çöplerini sokaklara atıyor. Yol kenarları bunlarla dolu, o yüzden bu farkındalığı hepimizin büyütmesi lazım."

"Doğayı canımız pahasına korumak zorundayız"

Konuşmasında, çocuklara bir yüzü kullanılmış kağıdı gösteren Kaya, kağıdın diğer yüzünü de kullandığını söyledi. Bunu yaparak israfın önüne geçtiğini dile getiren Kaya, "Ortahisar Belediye Başkanı olarak çocuklarımıza göstermek için özellikle bu kağıtlarla çıktım. Bir yüzü kullanılmış kağıtları atmıyoruz, diğer yüzlerini de değerlendiriyoruz. Hiçbir kağıdı israf etmemek için dikkat gösteriyoruz. Hepimizin meseleye bu bilinçle bakması lazım. Atıyorsun, gidiyor. Ama değerlendirmek istediğimiz zaman da değerlendirebiliyoruz. Ülkene, milletine hem faydalı oluyorsun hem de çevreyi koruyorsun. Şu kağıdın üretilmesi için harcanan enerji, su, iş gücü, maliyet. Bir hesap ettiğin zaman bunu atamazsın. Atarken elin titrer. Bakın bugün küresel ısınmadan, içilebilir suya erişim sıkıntısından, yaşam alanlarımızın daralmasından bahsediyoruz. Bunların temel sebebi elbette ki biz insanlarız. Hepimizin ciddi bir özeleştiri yaparak bu kötü gidişe dur dememiz lazım. Kendimiz için, geleceğimiz için, doğayı canımız pahasına korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Çok anlamlı bir işe hep birlikte imza atmış olacağız"

Akülü sandalyeleri çocuklara gösteren Kaya, "Sevgili çocuklar, şuradaki araçları görüyor musunuz? Biz o akülü araçları sizlerin topladığı mavi kapaklarla aldık. İçtiğiniz o suları çöp kutusuna atabilirdiniz ama öğretmenlerimizin, arkadaşlarımızın tavsiyelerine uydunuz, belediyemize getirdiniz. Biz de sizin yaptığınız bu güzel davranışın karşılığı olarak, bu akülü araçları aldık ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Onların yaşamını kolaylaştırarak çok anlamlı bir işe hep birlikte imza atmış olacağız. Bu mutluluk sizin" dedi.

"Trabzon'umuzu Türkiye'nin en temiz şehri haline getirelim"

Çevre duyarlılığının, bu konudaki bilincin her yere hakim olmasını isteyen Kaya, "Bu anlayış, bu bilinç, istiyorum ki Trabzon'umuza hakim olsun, bu güzel şehir Türkiye'nin en temiz şehri olsun. Bu anlamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, Fen İşleri Müdürlüğümüz ve Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün desteğiyle, koordineli bir şekilde Trabzon'umuzu bu konuda tüm şehirlerin önüne geçirecek bir çalışmaya imza atalım. Vatandaşlarımızı bilinçlendirelim. Bu hareketi dalga dalga büyüterek Trabzon'umuzu Türkiye'nin en temiz şehri haline getirelim. Duyarlılığınız ve katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nüzü kutluyorum" diye konuştu.

Programda daha sonra İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün faaliyetlerinin yer aldığı bir sunum ile mavi kapak ile ilgili bir kısa film gösterimi yapıldı. Ardından tekerlekli akülü sandalyeler sahiplerine teslim edildi.

Programda son olarak kampanyaya topladığı mavi kapaklarla katkı sağlayanlara plaket ile teşekkür belgeleri verildi.