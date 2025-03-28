Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Pelitli ve Yeşilköy Mahallesi Sakinleri ile Buluştu

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle iftarları kapsamında Pelitli ve Yeşilköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Pelitli ve Yeşilköy Mahallesi sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Pelitli Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nun bahçesinde kurulan iftar alanına gelen Kaya, vatandaşlarla selamlaştı. Programa Kaya'nın yanı sıra Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender, CHP İlçe Başkanı Haluk Batmaz, meclis üyeleri, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

"Ramazanın bereketini ve güzelliklerini paylaştık"

İftar sofralarının, sevgi ve kardeşliği güçlendirdiğini, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirten Kaya, "Her akşam farklı bir mahallemizde kurulan iftar sofralarımızda, ramazan ayının güzelliklerini hep birlikte yaşıyoruz. Bu akşam, orucumuzu Pelitli ve Yeşilköy mahallelerimizin değerli sakinleriyle birlikte açtık. Ramazanın manevi huzurunu, bereketini ve güzelliklerini paylaştık. Davetimize katılan bütün hemşerilerime çok teşekkür ediyor, Ramazan Bayramlarını şimdiden kutluyorum" dedi.