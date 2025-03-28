Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, Personeliyle Bayramlaştı

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Belediye Hizmet Binası ile Akoluk Yerleşkesi'ndeki birimlerde görev yapan personel ile bayramlaştı. Çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Kaya, "Bundan sonra da 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' anlayışıyla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Başkan Yardımcıları Alpaslan Özdemir, Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender ve ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç ile birlikte Belediye Hizmet Binası ile Akoluk Yerleşkesi'ndeki birimlerde görev yapan personelin bayramını kutladı.

"Özverili çalışmalarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum"

Bütün birimleri gezerek müdürler ve çalışanlarla bayramlaşan Kaya, "Bizler, büyük bir aileyiz. Bir yıl boyunca hep birlikte çalıştık, Ortahisarımıza, sevgili halkımıza hizmet ettik. Bu süre zarfında gösterdiğiniz gayretli ve özverili çalışmalarınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' anlayışıyla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor, hepinize aileniz ve sevdiklerinizle huzur ve neşe içinde bir bayram diliyorum" dedi.