Ortahisar Belediye Başkanı'ndan Bayramda Çocuklara Hediyeler - Son Dakika
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Ortahisar Belediye Başkanı'ndan Bayramda Çocuklara Hediyeler

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Ortahisar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda dar gelirli ailelerin çocuklarına hediye dağıttı. Başkan Ahmet Kaya, 'Bayram, bütün çocuklarımızın yüzü gülüyorsa bayramdır' dedi.

31.03.2025 13:09  Güncelleme: 14:32
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(TRABZON) - Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bayram, bütün çocuklarımızın yüzü gülüyorsa bayramdır. Bizler, hiçbir çocuğumuzu ötekinden ayırmıyor, hepsinin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, Trabzon'da bir ilk olarak hayata geçirilen Halk Süt ve Beslenme Saati uygulamalarından yararlanan dar gelirli ailelerin çocuklarını, Ramazan Bayramı'nda da unutmadı. Çocuklara yapboz, boyama kitabı, boyama kalemi gibi çeşitli bayram hediyeleri verildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan bayram hediyeleri Pelitli, Değirmendere, Yenicuma, Pazarkapı ve İnönü mahallelerindeki Halk Ekmek büfelerinden çocuklara dağıtıldı. Hediyelerini alan çocuklar ve aileleri, Başkan Kaya'ya teşekkür etti.

Herkese adil ve eşit bir yaşam sağlama düşüncesiyle belediyecilik yaptıklarını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Bayram denilince akla ilk olarak sabah büyük bir heyecanla bayramlıklarını giyinen, hediyelerini alan ve neşe içinde koşuşturup oynayan çocukların sevinç ve mutluluğu gelir. Bu sevinci, bu mutluluğu, bütün çocuklarımız yaşasın, hiçbiri bundan mahrum kalmasın dedik. Bu düşünceyle çocuklarımızı Ramazan Bayramı'nda unutmadık ve bayramın sevincini onlarla paylaşmak istedik. Çünkü bayram, bütün çocuklarımızın yüzü gülüyorsa bayramdır. Bizler, hiçbir çocuğumuzu ötekinden ayırmıyor, hepsinin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, kalbindeki neşe, bizim için çok kıymetli. Yarınlarımız olan çocuklarımıza daha adil bir dünya, daha eşit yaşam koşulları sunmak ise bizim vicdani bir sorumluluğumuzdur. Onlar için daha güzel bir dünya kuracağımız inancıyla, bütün vatandaşlarımızın sevdikleriyle birlikte, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ortahisar Belediye Başkanı'ndan Bayramda Çocuklara Hediyeler - Son Dakika

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