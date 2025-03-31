Ortahisar Belediyesi'nde Ramazan Bayramı Coşkusu

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, bayramların sevgi, vefa ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği çok özel günler olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başkan Kaya'nın ev sahipliğindeki bayramlaşma törenine, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Alpaslan Özdemir, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, TESOB Trabzon Şube Başkanı Metin Kara, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüboğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu ve dernek üyeleri, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Oğulcan Çavuşoğlu, CHP Trabzon İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar Gençlik Kolları Başkanı Enes Turan Saral, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar, partililer, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Programa katılanlara teşekkür eden ve bayramlarını kutlayan Başkan Kaya, herkese aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram diledi.

Törende konuşan Kaya, hemşehrilerinin bayramını kutlayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Bayramların kültürümüzde çok ayrı bir yeri vardır. Çünkü bayramlar sevgi, vefa ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği, bizleri bir araya getiren, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirip güçlendiren çok özel günlerdir. Bugün Ortahisar Belediyemizde Ramazan Bayramı'nı sizlerle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum ancak gönül isterdi ki güzel ülkemizde haksızlıkların, adaletsizliklerin, hukuksuzlukların olmadığı bayramlar yaşayabilseydik. Umut ediyoruz ki vicdan sahibi milletimizin dirayetiyle, sağduyusuyla bu günler de geride kalacak ve geleceğe dair umutların yeşerdiği, kinin ve nefretin değil, sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu, kardeşçe el ele verdiğimiz bayramlar yaşayacağız. Bu duygularla, Ramazan Bayramı'mızın Ortahisar'ımıza, Trabzon'umuza, ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum."