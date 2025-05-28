Ortahisar Belediyesi'nden Ulaşım Seferberliği

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaz mevsiminin gelmesiyle ilçe genelinde ulaşım seferberliği başlattıklarını belirterek, "Mahalle muhtarlarımızla istişare halinde yaz boyunca asfaltlanmamış yol bırakmamayı hedefliyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi, yolların bakım, onarım ve asfaltlanması için ilçe genelinde seferberlik başlattı. Vatandaşlardan gelen talepler ve mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin ulaşım kalitesi ve konforunu artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Program doğrultusunda Yeşilova ve Özbirlik Mahalleleri'nde kuru beton çalışması, diğer mahallelerde de beton tamiratları ve parke yapım işleri devam ediyor. Çarşı Mahallesi Sirkeci Sokak'ta altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolda kilit parke imalatı yapımı sürerken, Akkaya Mahallesi'nde yaşanan heyelandan dolayı yıkılan bir bölgede taş duvar imalatı yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Akyazı Mahallesi Birlik Konak Sokak'ta asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor.

Başkan Kaya çalışmaları inceledi

Kaya, yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Akyazı Mahallesi'nde asfalt serme işlemi yapan ekipleri ziyaret etti. Kaya'ya inceleme sırasında Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Alper Öztürk, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu, Akyazı Mahalle Muhtarı Erkan Akpınar ve belediyenin birim müdürleri de eşlik etti.

Kaya, Fen İşleri Müdürü Hamzaçebioğlu'ndan yürütülen çalışmalara ilişkin detaylı bilgi aldı.

İlçe genelinde vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollara kavuşması için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Ortahisar Belediyesi olarak yaz sezonu boyunca asfaltlanmamış yol bırakmamayı hedefliyoruz. Mahalle muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. 87 mahallemizin hangisinde vatandaşın bize ihtiyacı varsa dur durak bilmeden bu ihtiyaçlara cevap vereceğiz. Ekiplerimiz hazır, gece gündüz teyakkuzdayız. Gelen talepler doğrultusunda ekiplerimiz sahaya çıkarak hızlı ve etkili müdahalelerde bulunuyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için alt ve üstyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz."