Ortahisar Belediyesi'nin "Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali" Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar Belediyesi'nin "Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali" Başladı

Geniş Video İzle

Ortahisar Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı “Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali” bugün düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, “Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizim için her şeyden önemli, çünkü bugünün çocukları yarının büyükleri olacak” dedi.

18.04.2025 13:52  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı "Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali" bugün düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, "Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizim için her şeyden önemli, çünkü bugünün çocukları yarının büyükleri olacak" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin 23 Nisan için düzenlediği Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali yüzlerce öğrencinin katılımıyla bugün başladı.

Açılış törenine Belediye Başkan Vekili Zorlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler'in yanı sıra Dumlıpınar, Yeşiltepe, İsmetpaşa, Ahmet Saka, Cumhuriyet, Zehra Kitapçıoğlu ve Kanuni İlkokulları ile Osman Altıntaş, Cudibey Ortaokulları'ndan yüzlerce öğrenci katıldı. Açılışta, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bandosu performans sergiledi.

Zorlu, belediyecilik fuarı programı dolayısıyla Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın programa katılamadığını belirterek, "Başkanımız bir görev nedeniyle aramızda değil. Katılımcılara selamlarını, saygı ve sevgilerini gönderdi, tüm çocukları da gözlerinden öpüyor" dedi.

Ortahisar Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinliklerden oluşan dolu dolu bir program hazırladıklarını belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali programımızın açılışında sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın milletimizin bağımsızlığının, sarsılmaz iradesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünün gururu ve coşkusunu yaşıyoruz. Önceden 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi bayramlar hepimiz için gurur vesilesi günlerdi. Yürüyüşler yapardık, bayraklar tutardık, okulların kutlama programları arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşurdu. Fakat gençlerimiz şimdi bunlardan uzak kalıyor. Başkanımız Ahmet Kaya da sizler için, o günlere duyduğumuz özlemi gidereceğimiz, 10 gün boyunca sürecek dolu dolu bir programı hayata geçirdi. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizim için her şeyden önemli, çünkü bugünün çocukları yarının büyükleri olacaklar. Bu program için başta Başkanımız Sayın Ahmet Kaya olmak üzere, birim müdürlerimize ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ise programın çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşması için önemli olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın, çağın dijital bağımlılığı ve akran zorbalığından uzaklaşabilmeleri adına kitaplarla buluşmaları son derece önemlidir. Özellikle kitaplara dokunmaları, yazarlarımızla bir araya gelmeleri ve onlarla söyleşiler yapmaları çok daha anlamlı olacaktır. Yazarlarımız, öğrencilerimizle çeşitli söyleşiler gerçekleştirecek; bu da son derece değerli bir deneyim olacaktır. Dijital bağımlılığı ortadan kaldırdığımızda inanıyorum ki çocuklarımızın geleceği çok daha parlak olacak. Bu vesileyle bir kez daha Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'ya ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kitap Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'nin açılış kurdelesi, çocuklarla birlikte kesildi.

Etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi

İlk gün programında Orhan Toker ve Feyzullah Arslan söyleşi ve imza günü, dans müzik ve hareket etkinlikleri, uzay çadırı deneyimi, çadır etkinlikleri, çocuk eğlenceleri, gezici doğa tarih müzesi yer aldı. Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'ne öğretmenleri ile katılan öğrenciler kitap alışverişinin yanı sıra uzay çadırı deneyimi, çocuk eğlenceleri, gezici doğa tarih müzesi, palyaço gösterileri gibi birçok etkinliğe katılarak doyasıya eğlendi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Ortahisar, 23 Nisan, Etkinlik, Kültür, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi'nin 'Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali' Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum Eşini 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık: 1 kez bıçakladım, diğer bıçak yaralarını hatırlamıyorum
Antalya’da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı Antalya'da muz bahçesinde çıkan yangın 5 saatin sonunda kontrol altına alındı
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu

21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
08:59 Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: 6 suç örgütü üyesi 158 kişi yakalandı
08:50 Avrupa Birliği’nden Arap ülkesine vize muafiyeti Avrupa Birliği'nden Arap ülkesine vize muafiyeti
08:50 Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 21:45:58. #7.12#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi'nin "Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali" Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement