Ortahisar Belediyesi'nin "Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali" Başladı

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı "Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali" bugün düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, "Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizim için her şeyden önemli, çünkü bugünün çocukları yarının büyükleri olacak" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin 23 Nisan için düzenlediği Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali yüzlerce öğrencinin katılımıyla bugün başladı.

Açılış törenine Belediye Başkan Vekili Zorlu, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Ernul Arslan ve Mustafa Özer İskender, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Ortahisar Kadın Kolları Başkanı Şennur Güler Özkan, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler'in yanı sıra Dumlıpınar, Yeşiltepe, İsmetpaşa, Ahmet Saka, Cumhuriyet, Zehra Kitapçıoğlu ve Kanuni İlkokulları ile Osman Altıntaş, Cudibey Ortaokulları'ndan yüzlerce öğrenci katıldı. Açılışta, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bandosu performans sergiledi.

Zorlu, belediyecilik fuarı programı dolayısıyla Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın programa katılamadığını belirterek, "Başkanımız bir görev nedeniyle aramızda değil. Katılımcılara selamlarını, saygı ve sevgilerini gönderdi, tüm çocukları da gözlerinden öpüyor" dedi.

Ortahisar Belediyesi olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinliklerden oluşan dolu dolu bir program hazırladıklarını belirten Zorlu, şöyle konuştu:

"Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali programımızın açılışında sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın milletimizin bağımsızlığının, sarsılmaz iradesinin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümünün gururu ve coşkusunu yaşıyoruz. Önceden 23 Nisan ve 19 Mayıs gibi bayramlar hepimiz için gurur vesilesi günlerdi. Yürüyüşler yapardık, bayraklar tutardık, okulların kutlama programları arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşurdu. Fakat gençlerimiz şimdi bunlardan uzak kalıyor. Başkanımız Ahmet Kaya da sizler için, o günlere duyduğumuz özlemi gidereceğimiz, 10 gün boyunca sürecek dolu dolu bir programı hayata geçirdi. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi bizim için her şeyden önemli, çünkü bugünün çocukları yarının büyükleri olacaklar. Bu program için başta Başkanımız Sayın Ahmet Kaya olmak üzere, birim müdürlerimize ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ise programın çocukların dijital bağımlılıktan uzaklaşması için önemli olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın, çağın dijital bağımlılığı ve akran zorbalığından uzaklaşabilmeleri adına kitaplarla buluşmaları son derece önemlidir. Özellikle kitaplara dokunmaları, yazarlarımızla bir araya gelmeleri ve onlarla söyleşiler yapmaları çok daha anlamlı olacaktır. Yazarlarımız, öğrencilerimizle çeşitli söyleşiler gerçekleştirecek; bu da son derece değerli bir deneyim olacaktır. Dijital bağımlılığı ortadan kaldırdığımızda inanıyorum ki çocuklarımızın geleceği çok daha parlak olacak. Bu vesileyle bir kez daha Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya'ya ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kitap Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'nin açılış kurdelesi, çocuklarla birlikte kesildi.

Etkinliğe katılan çocuklar doyasıya eğlendi

İlk gün programında Orhan Toker ve Feyzullah Arslan söyleşi ve imza günü, dans müzik ve hareket etkinlikleri, uzay çadırı deneyimi, çadır etkinlikleri, çocuk eğlenceleri, gezici doğa tarih müzesi yer aldı. Çocuk Kitap Fuarı ve Çocuk Festivali'ne öğretmenleri ile katılan öğrenciler kitap alışverişinin yanı sıra uzay çadırı deneyimi, çocuk eğlenceleri, gezici doğa tarih müzesi, palyaço gösterileri gibi birçok etkinliğe katılarak doyasıya eğlendi.