Ortahisar Belediyesi ve TEV Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar Belediyesi ve TEV Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ortahisar Belediyesi ve TEV Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Ortahisar Belediyesi ile Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) arasında yapılan işbirliği protokolü ile belediye tarafından gönderilecek çelenk ve çiçek hizmetlerinin TEV tarafından karşılanacağı açıklandı. Protokol kapsamında her gönderim için belediye, TEV bünyesindeki öğrencilerin eğitim masraflarına bağışta bulunacak. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, protokolün gençlerin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, işbirliğinin diğer kurumlara da örnek olmasını temenni etti.

20.05.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi ile Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen protokolle belediye tarafından cenaze ve kutlama programlarına gönderilecek çelenk ve çiçek hizmetlerinin vakıf tarafından karşılanacağı bildirildi.

Yapılacak her gönderim için Ortahisar Belediyesi tarafından TEV bünyesindeki öğrencilerin eğitim masraflarına katkı sağlamak üzere bağışta bulunulacağı vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili protokolün, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ile TEV Trabzon Şube Başkanı Emrah Nebioğlu arasında imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da çok anlamlı bir protokole imza attıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün çok hayırlı ve anlamlı bir protokole imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Türk Eğitim Vakfı aracılığıyla öğrencilerimizin eğitimlerine destek olacak bir konuda protokol yapıyoruz. Bu işbirliğinin gençlerimizin geleceğine, ülkemizin yarınlarına bir yatırım olduğuna inanıyorum. Hayırlı olsun."

TEV Trabzon Şube Başkanı Emrah Nebioğlu'nun da protokol için Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya teşekkür ettiği aktarılan açıklamada, Nebioğlu'nun işbirliğinin diğer kurumlara da örnek olması temennisinde bulunduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Ahmet Kaya, Ortahisar, Türkiye, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar Belediyesi ve TEV Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:23:48. #1.12#
SON DAKİKA: Ortahisar Belediyesi ve TEV Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement