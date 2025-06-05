Ortahisar'da Heyelan Sonrası Ekipler Müdahale Etti

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağışa bağlı olarak Ağıllı Mahallesi'nde meydana gelen ve 5 evi etkileyen heyelana müdahale etti.

Ortahisar'da önceki gün etkili olan yoğun yağışın ardından Ağıllı Mahallesi'nde heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi. Belediye ekipleri 5 evi etkileyen ve ulaşımı sağlayan yolu kapatan heyelana müdahale ederek, yol açma ve hafriyat kaldırma çalışmalarına başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Ağıllı Mahallesi'ne giderek yürütülen çalışmaları takip etti, Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu'ndan bilgi aldı.

"Kapanan yolu yeniden ulaşıma açtık"

Heyelanın yaşandığı bölgeye anında müdahale ettiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Akaç, "Ortahisar merkezli oluşan afetin ikinci gününde, Ağıllı Mahallemizde özellikle şev kopmalarından oluşan ve 4-5 konutu etkileyen bir heyelan meydana geldi. Ekiplerimiz heyelana müdahale ediyor. Kapanan yolu yeniden ulaşıma açtık" bilgilendirmesini yaptı.

"Ulaşımı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz"

Yaşanan afetin büyüklüğüne dikkat çeken Akaç, "Büyük bir afet yaşadık. Ekiplerimiz planlı ve koordineli bir şekilde afetin yol açtığı hasar ve olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde an itibarıyla mahalle içlerindeki bağlantı yollarında ulaşıma açılmamış birkaç kısmi nokta var. Bugün yapacağımız çalışmalarıyla oraları da ulaşıma açacağız. Büyük bir afet yaşadık, her yere aynı anda yetişmek mümkün olamayabiliyor, ekiplerimiz belli bir plan dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın bayrama huzurlu bir şekilde girmesi için gereken bütün çalışmaları yapıyor, ulaşımı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz. Bu çalışmalara katılan ve özveriyle görevlerini yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Belediye ekipleri, çeşitli mahallelerde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.