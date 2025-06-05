Ortahisar'da Heyelan Sonrası Ekipler Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ortahisar'da Heyelan Sonrası Ekipler Müdahale Etti

05.06.2025 16:30  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Ağıllı Mahallesi'nde yoğun yağış sonrası meydana gelen heyelana müdahale etti. 5 evi etkileyen heyelan nedeniyle kapanan yollar açıldı ve çalışmalar devam ediyor.

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun yağışa bağlı olarak Ağıllı Mahallesi'nde meydana gelen ve 5 evi etkileyen heyelana müdahale etti.

Ortahisar'da önceki gün etkili olan yoğun yağışın ardından Ağıllı Mahallesi'nde heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi. Belediye ekipleri 5 evi etkileyen ve ulaşımı sağlayan yolu kapatan heyelana müdahale ederek, yol açma ve hafriyat kaldırma çalışmalarına başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç, Ağıllı Mahallesi'ne giderek yürütülen çalışmaları takip etti, Fen İşleri Müdürü Fatma Hamzaçebioğlu'ndan bilgi aldı.

"Kapanan yolu yeniden ulaşıma açtık"

Heyelanın yaşandığı bölgeye anında müdahale ettiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Akaç, "Ortahisar merkezli oluşan afetin ikinci gününde, Ağıllı Mahallemizde özellikle şev kopmalarından oluşan ve 4-5 konutu etkileyen bir heyelan meydana geldi. Ekiplerimiz heyelana müdahale ediyor. Kapanan yolu yeniden ulaşıma açtık" bilgilendirmesini yaptı.

"Ulaşımı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz"

Yaşanan afetin büyüklüğüne dikkat çeken Akaç, "Büyük bir afet yaşadık. Ekiplerimiz planlı ve koordineli bir şekilde afetin yol açtığı hasar ve olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizde an itibarıyla mahalle içlerindeki bağlantı yollarında ulaşıma açılmamış birkaç kısmi nokta var. Bugün yapacağımız çalışmalarıyla oraları da ulaşıma açacağız. Büyük bir afet yaşadık, her yere aynı anda yetişmek mümkün olamayabiliyor, ekiplerimiz belli bir plan dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın bayrama huzurlu bir şekilde girmesi için gereken bütün çalışmaları yapıyor, ulaşımı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz. Bu çalışmalara katılan ve özveriyle görevlerini yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Belediye ekipleri, çeşitli mahallelerde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Yerel Haberler, Hava Durumu, Ortahisar, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortahisar'da Heyelan Sonrası Ekipler Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai’nin Keriman’ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 bin gizli yolcu şoförleri izleyecek
Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu Bayram göçü başladı, otoyolların kesişim noktasında trafik durdu
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti
Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi Koruma altına alınan çocuğu geri verilmeyince boğazına bıçak dayadı, evini ateşe verdi
Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü
Efes Antik Kenti’nde gece müzeciliği başladı Efes Antik Kenti'nde gece müzeciliği başladı
Dursun Özbek ve Ali Koç’u karşı karşıya getiren transfer Dursun Özbek ve Ali Koç'u karşı karşıya getiren transfer
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da Filistinlilerin ev ve araçlarını ateşe verdi: 30 yaralı
ABD, Gazze’de ateşkes teklifini reddetti ABD, Gazze'de ateşkes teklifini reddetti
İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı Davul zurna ile karşıladılar İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

18:49
Osimhen’den Suudi Arabistan kararı
Osimhen'den Suudi Arabistan kararı
14:41
Adana’da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
Adana'da tahliyeler başladı: Babamın da çıkmasını istiyorum
12:14
MSB’den skandal haritaya tepki
MSB'den skandal haritaya tepki
11:11
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
İller arası radar uygulama sayıları ve sabit radar noktaları belli oldu
09:42
Hakan Altun imajını yeniledi
Hakan Altun imajını yeniledi
09:23
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatili kazayla başladı, 2 kişi hayatını kaybetti
09:19
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, lisansını alacak
09:01
Galatasaray’ın Osimhen’e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
Galatasaray'ın Osimhen'e teklif ettiği tarihi maaş ortaya çıktı
08:30
Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
08:22
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
Otoyol geçiş ücretleri her yıl otomatik zamlanacak
07:54
Antalya’da 4 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2025 19:11:39. #7.13#
SON DAKİKA: Ortahisar'da Heyelan Sonrası Ekipler Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.