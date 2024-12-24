Ortahisar\'da \'Karadeniz Kemençesine Değer Katanlar\' Konseri

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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Karadeniz Kemençesine Değer Katanlar" konserinde, Trabzon deyince akla futbol, kemençe, horon ve hamsinin geldiğini belirterek, "Kemençe sanatçılarımıza Trabzon'umuzun kültür ve sanat hayatına yaptıkları katkılar için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ortahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Karadeniz Kemençesine Değer Katanlar" isimli mini konser, Ortahisar Belediyesi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Konser programına Başkan Kaya, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Alparslan Özdemir ve Alper Öztürk, ORBEL A.Ş. Genel Müdürü Celal Akaç, birim müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Konserin açılışında konuşan Başkan Kaya, kemençenin Karadeniz müziğiyle özdeşleşmiş bir enstrüman olduğunu ve birbirinden değerli kemençe sanatçılarının, yörenin kültür ve değerlerini bütün dünyaya tanıttığını belirterek, şunları söyledi:

"Kültürel değerlerimizi Türkiye'ye ve dünyaya tanıtan çok değerli sanatçılar yetiştirdik"

"Bugün Türkiye'de Trabzon deyince akla futbol, kemençe, horon ve hamsi geliyor, özeti bu. Bu değerlerimizi ülkemize ve dünyaya tanıtan çok değerli sanatçılar yetiştirdik. Şimdi o sanatçılar aramızda ve kendilerinin birbirinden güzel eserlerini dinleme olanağı bulacağız. Kemençenin sesini çok severim, özellikle kemençeyle çalınan farklı eserler var, onları da ilgiyle takip ediyorum. Ben programa katılan sanatçılarımızın her birine Trabzon'umuzun kültür ve sanat hayatına yaptıkları katkılar için çok teşekkür ediyorum."

Konserde Hüseyin Tahmaz, Hasan Seyis, Hüseyin Demircioğlu, Kahraman Çolak, Musa Gömleksiz, İlyas Parlak, Nizam Bektaş, Salihcan Öksüz ve Dursun Akyüz kemençe performanslarını sergiledi. Salonu dolduran davetliler, sevilen Karadeniz türkülerine eşlik ederken, sanatçıların kemençe performansları büyük alkış aldı. Konserin sonunda katılımcıların da yer aldığı bir horon halkası oluşturulurken, Kaya da davetlilerle birlikte horon oynadı.

Konserin ardından plaket ve çiçek takdim edilen kemençe sanatçıları, programı düzenleyen Başkan Kaya'ya teşekkür etti.