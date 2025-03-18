Ortahisar'da Mahalle İftarları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ortahisar'da Mahalle İftarları Devam Ediyor

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ramazan ayında mahalle iftarları kapsamında Gölçayır, Kutlugün, Düzyurt ve Kireçhane mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İftarlarda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

18.03.2025 09:09  Güncelleme: 09:56
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mahalle iftarları kapsamında Gölçayır, Kutlugün, Düzyurt ve Kireçhane mahallesindeki vatandaşlarla bir araya geldi. Kaya, "Ramazanın bütün güzelliklerinin yaşandığı iftar sofralarında, dostluk ve kardeşliğimiz pekişiyor, gönüllerimiz huzur buluyor. Biz de bu güzellikleri vatandaşlarımızla birlikte yaşamak için her akşam farklı bir mahallemizde iftar sofrası kuruyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi tarafından ramazanın manevi iklimini ve toplu iftar kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen mahalle iftarları, geçen akşam Gölçayır, Kutlugün, Düzyurt ve Kireçhane Mahallesi'nden vatandaşların katılımıyla düzenlenen iftar programıyla devam etti.

Gölçayır İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programına, Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Gölçayır Mahalle Muhtarı Hamdi Bekar, Kutlugün Mahalle Muhtarı Aytaç Sarbat, Kireçhane Mahalle Muhtarı Ahmet Altun, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar sofralarının, ramazan ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşatan ortamlar olduğunu dile getiren Kaya, "Ramazanın bütün güzelliklerinin yaşandığı iftar sofralarında, dostluk ve kardeşliğimiz pekişiyor, gönüllerimiz huzur buluyor. Biz de bu güzellikleri vatandaşlarımızla birlikte yaşamak için her akşam farklı bir mahallemizde iftar sofrası kuruyoruz. Bu akşamki iftarımızı Gölçayır, Kutlugün, Düzyurt ve Kireçhane mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin katılımıyla birlikte yaptık. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için kıymetli hemşerilerime çok teşekkür ediyor, ramazan ayının herkese sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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