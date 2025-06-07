Ortahisar'da Sel Sonrası Destek

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 Haziran'da meydana gelen sel ve taşkın sonrası zarar tespiti yapılan 111 iş yeri, 9 konut olmak üzere 120 kişinin acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortahisar ilçesinde sel ve taşkın nedeniyle oluşan çamur ve balçıkla dolan dükkan ve evlerde 107'si AFAD gönüllüsü olmak üzere belediye, jandarma, emniyet ve diğer kurumlardan toplam 759 personel ve 209 araç ile yürütülen temizlik ve düzenleme çalışmaları tamamlandı. Zarar tespiti yapılan 111 işyeri ve 9 konut olmak üzere 120 kişinin acil ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlandı."