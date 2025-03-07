Ortaokulda Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika
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Ortaokulda Afet Bilinci Eğitimi

İzmir'deki ortaokul, öğrencilerine afet bilinci tatbikatıyla uygulamalı eğitim verdi.

07.03.2025 14:37
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Ortaokul öğrencileri afet bilincini deneyimleyerek öğrendi

İZMİR - İzmir'de ortaokul öğrencileri, afet sırasında yaşanabilecek durumların canlandırıldığı tatbikatla afet bilincini deneyimleyerek öğrendi.

İzmir Karşıyaka Atakent Erdoğan Kibarer Ortaokulu idaresi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında afet sırasında yaşanacak durumlara yönelik gece tatbikatı düzenledi. Programda öğrenciler önce kendilerine gösterilen güvenli alanlara çadırlarını kurdu. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi üyesi öğretmenler tarafından öğrencilere; afet farkındalığı, temel korunma yöntemleri ve acil durum anında doğru hareket etme konularında eğitim verildi. Daha sonra öğrenciler kurdukları çadırlarda bir süre vakit geçirerek afet sonrası anı canlandırdı. Bu sayede öğrencilerde deprem farkındalığının artırılması ve onlara afet bilinci eğitiminin sağlanması amaçlanıyor.

Öğrencilerin doğal afet sonrasında hayatta kalabilme ve sosyalleşme becerilerini üst seviyeye taşıyabilmek için etkinlik düzenlediklerini aktaran Okul Müdürü Kubilay Özduran, "Çocuğun, bir doğal afet sonrasında yaşanan yıkıntılardan sağ olarak çıktıktan sonra hayatta kalabilmek için neye ihtiyacı olduğunu, ihtiyacı olan malzemeleri nasıl kullanacağı konusunda yaşayabileceği tüm olumsuz olaylarla baş edebilmesi amacıyla bu etkinliği yaptık. Çadırların tamamını öğrenciler kendi imkanlarıyla kurdu" dedi.

"Öğrenmenin en iyi yolu uygulamaktır"

6. sınıf öğrencisi Erol Kağan Vardar ise "Deprem haftası dolayısıyla arkadaşlarımızla toplandık. Arkadaşlarımız çadırlarını getirdi. Böylece sosyalleşme, dayanışma ve deprem sonrasında yapılması gereken konularla ilgili bilinçlendik. Etkinliğin uygulamalı olması bizler için çok önemli. Çünkü öğrenmenin en iyi yolu uygulamaktır" diye konuştu.

"Artık bilinçliyim"

Etkinlik sayesinde doğal afet sonrası sakin kalıp yapılması gerekenleri öğrendiğini vurgulayan 8'inci sınıf öğrencisi Ela Uçar, "Bunları okulda öğreniyorduk fakat uygulama olunca güzel bir deneyim oldu. Daha iyi öğrenmiş olduk. Artık bilinçliyim, deprem sonrası neler yapmam gerektiğini daha iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

"Böyle eğitimlerin çok sık verilmesi gerekiyor"

Çocuğunu tatbikata getiren veli Songül Özen de şunları kaydetti: "Çocukların kendileri yaşayarak öğrenmeleri çok önemli. Bizim ülkemiz deprem bölgesi. İlkyardımın nasıl yapıldığına yönelik etkinlikler yapıldı. Ben en çok çocuklara verilen ilkyardım eğitimini beğendim. Çocuklar yaşayarak öğrendi. Çok memnun kaldık. Böyle eğitimlerin daha sık verilmesi gerekiyor. Biz de çok faydalandık."

Kaynak: İHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, İzmir, Son Dakika

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