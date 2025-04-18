Osman Çavuşoğlu Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osman Çavuşoğlu Vefat Etti

Osman Çavuşoğlu Vefat Etti

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti.

18.04.2025 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESKİ Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu vefat etti. Siyasi parti temsilcileri Çavuşoğlu Ailesine başsağlığı mesajları yayımladı.

Eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, bir süredir tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini alan siyasilerden Çavuşoğlu Ailesine başsağlığı mesajları yayımlandı.

'SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı mesajda "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Sayın Bakanımıza, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, taziye mesajında, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu kardeşimin babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını üzüntüyle öğrendim. Osman Çavuşoğlu amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mevlüt kardeşime ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, paylaşımında "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli bakanımıza ve Çavuşoğlu ailesine sabır-ı cemil ve başsağlığı diliyorum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." İfadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sn. Bakanımıza ve değerli ailesine başsağlığı diliyorum. Makamı ali, mekanı cennet olsun." Paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun değerli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Merhumun mekanı cennet, makamı ali olsun. Sayın Bakanımıza, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya paylaşımında, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, AK Parti Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun değerli babası Osman Çavuşoğlu amcamızın vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımız başta olmak üzere Çavuşoğlu ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemize uzun yıllar Dışişleri Bakanı olarak hizmet eden, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Osman amcamıza Allah'tan rahmet; Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Önceki Dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet; Sayın Bakanımıza ve kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, taziye mesajında, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun kıymetli babası Osman Çavuşoğlu'na Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Osman amcamızın mekanı cennet olsun." İfadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osman Çavuşoğlu Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı Ehliyetsiz sürücü 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım
Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi Çiftçilere 5,9 Milyar Lira Destek Ödemesi

22:37 Trump’ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti Trump'ın konuşması sırasında bir çocuk baygınlık geçirdi! Dr. Mehmet Öz anında müdahale etti
22:13 Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız
21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
09:53 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı Altay Bayındır kendinden geçti 120. dakikada gelen golden sonra yayına yansıdı! Altay Bayındır kendinden geçti
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 23:17:33. #7.11#
SON DAKİKA: Osman Çavuşoğlu Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement