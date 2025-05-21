Osmaneli'nde Ahşap Ev Yandı

Bilecik'tin Osmaneli ilçesinde çıkan yangında üç katlı ahşap ev yandı.

Camicedit Mahallesi'nde Ekrem Arpa'ya ait üç katlı kullanılmayan ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Osmaneli Belediye itfaiyesi ve Orman İşletmesi ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında kullanılmaz hale gelen üç katlı ahşap ev yıkıldı.

Kaymakam Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkan Vekili Ergün Özsoy, olay yerinde incelemede bulundu.