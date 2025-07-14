Osmaneli\'nde Anız Yangını Söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde anızda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Selimiye köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.
Yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz, 10 ekip ve Osmaneli Belediyesine ait 2 itfaiye ve 1 tanker müdahale etti.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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