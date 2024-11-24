Osmaneli'nde Kar Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaneli'nde Kar Yağışı

Osmaneli\'nde Kar Yağışı

Osmaneli'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu, yollar kapandı. Ekipler hızlıca müdahale etti.

24.11.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İlçe merkezine uzak olan yüksek kesimlerde bulunan köylerde dün yağan yağmur, yerini kara bıraktı.

Ağlan, Oğulpaşa, Boyunkaya, Belenalan Adliye köyleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde ise kar ve sis etkisini hissettirdi.

Yüksek kesimlerde bulunan köylerde yağış nedeniyle kar kalınlığı köylerde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Ağlan Köy Muhtarı Recep Mert "Dün yağmur yağışıyla başladı akşam üzerine doğru yağmur yerini kara bıraktı. Sabah uyandığımızda her yer bembeyazdı. Yollarımız kapanmıştı. Bilecik Özel idaremizi arayarak yollarımızın kapalı olduğunu bildirdim. Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, İl genel meclis üyelerimize, yol açma çalışması yapan ekiplerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum çok kısa sürede ekipler gelerek yollarımızı ulaşıma açtılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Osmaneli, bilecik, Güncel, Yaşam, Yağan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaneli'nde Kar Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 16:54:53. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaneli'nde Kar Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.