Osmaneli\'nde Traktör-Motosiklet Kazası

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Fehmi Y, idaresindeki 11 SB 178 plakalı traktör, Selçik köyü mevkisinde Hasan Y'nin kullandığı 11 ABS 380 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Hasan Y. ile motosiklette bulunan Sinan Y. ilk müdahalenin ardından Osmaneli ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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