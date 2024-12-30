Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Alaaddin ve Yahşibey mahallelerini ziyaret etti. Muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek çözüme kavuşmayı bekleyen konuları ele alan Başkan Aydın, "Samimi sohbetleri ve içten karşılamaları için mahalle sakinlerimize, ayrıca Alaaddin Mahalle Muhtarı Emine Aytekin ve Yahşibey Mahalle Muhtarı Hale Şenesin'e teşekkür ediyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir arada olmaya devam ediyor. Başkan Aydın, son olarak Alaaddin ve Yahşibey mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi. Her mahallenin taleplerini yerinde dinleyen Başkan Aydın, teknik ekibiyle beraber mahallelerin ihtiyaçlarıyla ilgili detayları gözden geçirdi.

"Mahallelerimizi daha da yaşanabilir kılmak için çalışacağız"

Tüm talepleri kendisi alan, muhtar ve mahallelileri dinleyen Başkan Aydın, "Osmangazi'nin tüm mahallelerini adım adım gezecek ve mahallelerimizi daha da yaşanabilir kılmak için çalışacağız" dedi. Başkan Aydın, yeni yılı tatlı bir tebessümle karşılamaları için mahalle sakinlerine portakal ve mandalina dağıttı.

"Çözüme kavuşmayı bekleyen konuları muhtarlarımızla birlikte ele aldık"

Başkan Aydın, "Alaaddin ve Yahşibey mahallelerimizi ziyaret ederek hem mahallelerimizin ihtiyaçlarını hem de çözüme kavuşmayı bekleyen konuları muhtarlarımızla birlikte ele aldık. Vatandaşlarımızla buluşarak, yeni yılı tatlı bir tebessümle karşılamaları için portakal ve mandalina ikram ettik. Bu yıl, hediye paketlerimize biraz nostalji katmak istedik ve geçmişin sıcaklığını hatırlatan kartpostallar ekledik. Samimi sohbetleri ve içten karşılamaları için mahalle sakinlerimize, ayrıca Alaaddin Mahalle Muhtarı Emine Aytekin ve Yahşibey Mahalle Muhtarı Hale Şenesin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.