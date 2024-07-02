Osmangazi Belediyesi Kadınları Kitap Okumaya Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi Kadınları Kitap Okumaya Teşvik Ediyor

Osmangazi Belediyesi, kadınları kitap okumaya teşvik etmek ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla 'Kadın Yazarıyla Buluşuyor' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında kadınlara kitaplar dağıtılacak ve yazarlarla buluşmalar sağlanacak.

02.07.2024 17:44  Güncelleme: 19:16
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, kadınları kitap okumaya teşvik etmek ve kadınların daha fazla sosyalleşmesini sağlamak amacıyla "Kadın Yazarıyla Buluşuyor" projesini hayata geçirdi.

Osmangazi Belediyesi, ilçedeki kadınların kitap okuma alışkanlığı artırmak için önemli bir projeye imza attı. "Kadın Yazarıyla Buluşuyor" adı altında hayata geçirilen proje kapsamında ilçenin belirlenen bölgelerindeki 4-5 mahalle gruplandırılacak ve muhtarla iş birliği yapılarak kadınlara kitaplar dağıtılacak.

İki aylık periyotlar halinde dağıtılacak kitaplar, akıcı ve kişisel gelişime katkı sağlayacak nitelikte içeriğe sahip eserler arasından seçilecek. Proje kapsamında kadınların kitabını okudukları yazar ile buluşturularak sohbet etmeleri ve kitaplarını yazara imzalatmaları da amaçlanıyor.

"Kadın Yazarıyla Buluşuyor" projesinde ilk olarak, Tuluhan Tekelioğlu'nun kaleme aldığı 'Yapa-bilirsin' adlı eser dağıtılacak. Projenin başlangıç noktası olarak belirlenen Soğanlı, Alemdar, Gaziakdemir ve Sırameşeler mahallelerinde oturan kadınlar, 5 Temmuz Cuma günü saat 14.00'te Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenecek proje tanıtım toplantısı ile kitaplarını teslim alabilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "İlçemizde yaşayan kadınlarımızın kitaba erişimini kolaylaştırmak istiyoruz. Kadınlarımızın kitap okumanın tadına varmalarını, bunu hayatlarının bir parçası haline getirmelerini amaçlıyoruz. Okuma, hayat boyu gelişen bir beceridir ve düzenli okuma bizi önemli oranda geliştirir. Okuma, yeni bilgilere ulaşmamızı sağlayan en önemli araçtır. Kadın okursa çocuğunu da okutur. Bu projemizle de hem kadınlarımıza hem de kadınlarımız aracılığıyla çocuklarımıza da kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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