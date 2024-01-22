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Osmaniye'de 1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Osmaniye'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, E-90 Otoyolu çıkışında durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 340 paket gümrük kaçağı sigara ve 1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak TIR sürücüsü gözaltına alındı.

22.01.2024 - 19:18,
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OSMANİYE'de 1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, E-90 Otoyolu çıkışında oluşturulan uygulama noktasında şüpheli araçlara yönelik çalışma yapıldı. Bu sırada durdurulan malzeme yüklü TIR, emniyet otoparkına çekilerek detaylı şekilde arandı. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, 340 paket gümrük kaçağı sigara ve 1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. İsmi açıklanmayan TIR sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)

Osmaniye\'de 1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi
Kaynak: DHA
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Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de 1,5 milyon lira değerinde 2 bin gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
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