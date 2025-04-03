Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı - Son Dakika
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Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı

Osmaniye'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün yaralanması ve yangın çıkması sonucu büyük bir paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

03.04.2025 11:20
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OSMANİYE'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen akaryakıt yüklü tanker, alev topuna döndü. Sürücü, araçtan çıktıktan sonra tanker çıkan yangında alev topuna döndü.

Kaza, saat 22.00 sularında Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Bahçe Gişelerinde meydana geldi. Gaziantep'ten Osmaniye istikametine seyir halinde olan akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin yardımıyla araç şoförü kabinden çıkartıldıktan sonra tanker alev aldı. Kısa sürede yangın büyürken, olay yerine Osmaniye, Düziçi ve Bahçe belediyelerinin itfaiye müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Alevlerin çevreye yayılmasını önlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, küçük çaplı patlama sesleri korkuya neden oldu. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Akaryakıt Yüklü Tanker Alev Aldı - Son Dakika

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